Apple Music pour Android laisse entrevoir une nouvelle option de streaming sans perte

Apple Music pourrait proposer bientôt une option avec une qualité HiFi. C'est du moins ce que laisse entendre le code de la version d'Apple Music pour Android.

Les services de streaming sont aujourd’hui légion. Tous proposent plus ou moins les mêmes fonctionnalités, la différence principale se faisant peut-être sur le catalogue en lui-même. Les plates-formes proposant une option de son de qualité “HiFi” sont cependant plus rares. Et ce pourrait être le cas, dans un avenir plus ou moins proche, d’Apple Music.

Nouvelle preuve de l’existence d’une offre haute-définition pour Apple Music

La qualité des streams d’Apple Music est actuellement tout à fait décente. Ce n’est pas ce qui se fait de mieux par rapport à certains concurrents mais c’est plus que suffisant pour la majorité des utilisateurs, à moins que vous n’ayez à disposition du matériel audio très haut de gamme et que vous puissiez faire la différence facilement à l’écoute. C’est suffisant pour le grand public et une utilisation dans la vie quotidienne.

Dans le code de la version Android, cette fois

Cela étant dit, comme vous l’avez peut-être déjà lu ici ou là, Apple se préparerait à lancer une nouvelle option HiFi pour un audio sans perte. Et pour les audiophiles qui souhaiteraient tellement que ce soit vrai, sachez que, selon 9to5Google, l’analyse du code de l’APK de la dernière version d’Apple Music pour Android révèle que la firme de Cupertino travaillerait bel et bien sur une telle option, voire une offre dédiée pour son service de streaming musical.

Si l’on en croit les découvertes de leurs équipes, plusieurs références dans le code mentionneraient un “audio sans perte” (“lossless audio” pour être exact). Est aussi fait mention de “sans perte haute-définition”, pour celles et ceux qui voudraient une qualité encore supérieure. La différence par rapport à la première ? Apple Music diffusera en ALAC jusqu’à 24 bits / 48 kHz tandis que le sans perte haute-définition serait diffusé en ALAC jusqu’à 24 bits / 192 kHz.

Nul ne sait, à ce stade, si l’offre sera accessible à tous les utilisateurs ou s’il s’agira d’une nouvelle offre payante pour Apple Music mais cette dernière semble plus logique. Aucune information par ailleurs concernant la date de lancement de cette nouvelle offre. Patience, donc.