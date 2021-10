Apple Music : le service de musique en streaming est disponible sur PS5

Erin Metzger, directrice de la gestion des produits chez Sony Interactive Entertainment, célèbre l’arrivée d’Apple Music sur PS5 : “Nos utilisateurs vont pouvoir profiter de plus de 90 millions de chansons sur le service de musique en streaming d’Apple, de dizaines de milliers de listes de lecture sélectionnées avec soin, de clips musicaux en 4K, de diffusions Apple Music Radio en direct avec les grands succès du moment, les classiques, et la country, ainsi que des listes de lecture personnalisées en fonction de vos préférences musicales. La PS5 intègre de manière fluide le service de streaming Apple Music, que ce soit musique en arrière-plan ou lecture de clip musical, ce qui permet aux joueurs d’écouter de la musique avant, pendant, ou après leur session de jeu.”

Now Playing: Apple Music comes to PS5 today 🎵

Listen to your favorite albums, playlists, music videos and more in the background while you play. Details: https://t.co/7vdaLUVueq pic.twitter.com/sMkCVcJfK6

