Apple Music lance un fonds d’aide de 50 millions de dollars pour les labels indépendants

Avec la pandémie de Covid-19, c'est toute l'économie qui est impactée. Certaines entreprises sont à l'arrêt complet. Toutes les aides sont les bienvenues pour survivre tant que durera cette crise. En voici une nouvelle pour les labels musicaux indépendants.

Le monde a plus que jamais besoin de travailler ensemble pour venir à bout de cette pandémie du nouveau coronavirus en y laissant le moins de plumes possible. Toute la planète est concernée, tous les pays du globe. Assez logiquement, les efforts se multiplient pour aider, à tous les niveaux. En fournissant du matériel aux professionnels de santé ou, à une autre échelle, en aidant financièrement les plus touchés par la crise. C’est le cas notamment de Apple Music envers les labels indépendants.

Apple Music met en place un fonds d’aide pour les labels indépendants

Le géant Apple est présent sur plusieurs fronts. Aujourd’hui, selon un rapport de Music Business World, il semblerait que Apple Music ait mis sur pied un fonds d’aide à hauteur de 50 millions de dollars (46 millions d’euros) qui seront offerts aux labels et distributeurs de musique indépendants qui auraient pu être affectés par la pandémie du nouveau coronavirus. Les petites entreprises n’ont pas nécessairement la trésorerie ou les ressources que peuvent avoir les grosses entreprises, les conséquences peuvent être terribles. Avec ce fonds de 50 millions de dollars, les labels indépendants qui sont éligibles pourront recevoir une avance des paiements des royalties.

Au total, 50 millions de dollars seront ainsi reversés

Parmi les critères à remplir pour pouvoir bénéficier de cette aide, il faudra notamment un chiffre minimum de 10 000$ par trimestre et avoir un accord de distribution directe avec Apple Music. Cela signifie que les labels indépendants doivent distribuer directement via Apple Music et non pas via un gros label pour pouvoir éventuellement profiter de cette aide financière. Apple n’a pas encore confirmé la chose mais cela ne surprendrait personne, a fortiori quand on sait que la marque à la pomme aide notamment à la production de masques et de visières pour celles et ceux qui œuvrent en première ligne face au Covid-19.