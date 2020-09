Apple Music convertit ses utilisateurs plus rapidement que Spotify

Le streaming représente aujourd'hui un marché énorme. Qu'il s'agisse de vidéo ou de musique, les utilisateurs de ce genre de service se comptent en millions. Certains s'en sortent mieux que d'autres, évidemment.

En ce qui concerne le streaming de musique, Spotify mène sans conteste le bal. Sa première place ne lui est pas contestée. Pas encore tout du moins. En effet, il semblerait que la plate-forme doive travailler à améliorer les choses si elle ne veut pas se faire rattraper par un autre géant toujours affamé, Apple et son Apple Music. Selon un récent rapport de Loup Ventures, Apple Music convertit bien plus rapidement ses utilisateurs et pourrait rapidement combler son retard.

Apple Music continue d’engranger des utilisateurs payants

En effet, le rapport suggère que le taux de conversion des utilisateurs pour Apple Music est 2,5 fois supérieur à celui de Spotify. Cela signifie que la firme de Cupertino est bien meilleure à convaincre les utilisateurs à utiliser Apple Music que ne le fait Spotify. L’étude a montré que, en juin 2020, la croissance du service d’Apple par rapport au trimestre précédent était de 10% contre “seulement” 6% pour son concurrent Spotify. Des chiffres assez proches et pourtant très éloignés qui ont des conséquences importantes au vu du nombre d’utilisateurs concernés.

Spotify semble avoir un peu plus de mal à convertir

Il est possible que la taille globale actuelle de Spotify soit l’explication du ralentissement de sa progression mais selon Gene Munster, de Loup Ventures, “nous sommes convaincus que cette conversion plus rapide est le résultat des expériences utilisateur intégrées, des expériences que Apple peut proposer facilement en étant propriétaire de iOS. De plus, les possesseurs d’appareil iOS ont aussi, en règle générale, des revenus plus élevés que ceux d’appareil Android, ce qui joue un grand rôle dans les abonnements payants.”

En termes de chiffres purs, Apple Music reste encore très loin des abonnements payants de Spotify, 82 millions contre 138 millions, respectivement. Autre aspect à prendre en considération, Spotify propose une offre gratuite, ce qui lui permet d’attirer plus facilement les utilisateurs et de profiter d’une base d’utilisateurs bien plus conséquente dans laquelle puiser pour les convaincre de s’abonner…