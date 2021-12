Apple Music aussi peut vous donner des statistiques à la Spotify

Apple Music permet d'obtenir un certain nombre de statistiques d'écoute, mais il faut pour cela ruser quelque peu. Explication.

La fin d’année est souvent l’occasion de faire des bilans, des classements, des Tops en tous genres. Spotify, par exemple, permet de partager les classements des chansons, artistes, albums et genres les plus écoutés. Une fonctionnalité très appréciée à en juger par le nombre de ces Tops que l’on retrouve actuellement sur les réseaux sociaux. Malheureusement, si vous utilisez Apple Music, cette fonction manque à l’appel.

Ce n’est pas tout à vrai. Si Apple Music ne permet pas de visualiser ce genre de données aussi facilement, ni même de les partager avec ses proches, le service dispose d’un certain nombre de statistiques. Voici donc sans plus tarder comment afficher vos statistiques d’écoute.

Comment utiliser Apple Music Replay pour découvrir ses statistiques d’écoute

Apple semble vouloir vous cacher ce genre de données, à tel point qu’il est impossible d’accéder à ces chiffres depuis les applications Apple Music. Il faut pour cela se rendre sur Apple Music sur le web. Voici comment faire :

Rendez-vous sur la page Apple Music Replay et authentifiez-vous avec votre Apple ID. Sur la page Apple Music Replay, cliquez sur le bouton “Get Your Replay Mix”. Attendez quelques instants qu’Apple génère vos statistiques pour l’année. Une fois le processus terminé, vous pourrez voir toutes vos informations : nombre d’heures passées à écouter de la musique, chansons les plus écoutées, etc. Faites défiler pour en découvrir davantage. Il n’y a malheureusement pas de bouton partager, il faudra donc réaliser des captures d’écran et le faire manuellement.

Mis à part les chansons les plus écoutées et le temps d’écoute total, Apple Music permet de voir les artistes les plus écoutés et le nombre d’heures passées à écouter chacun d’entre eux.

Des applications tierces pour davantage de statistiques

Si le partage est important pour vous, sachez qu’il existe des applications tierces vous permettant d’accéder à vos statistiques Apple Music dans une interface bien plus sympathique. Il y a un inconvénient cependant : ces applications n’ont pas accès à votre historique d’écoute. Autrement dit, elles ne commencent à fonctionner qu’à partir du moment où vous les installez.

Cela signifie que vous ne pourrez avoir aucune information sur les périodes datant d’avant l’installation. Autrement dit, installez-en une maintenant et vous aurez vos statistiques pour l’année prochaine, de manière bien plus détaillée et sympathique que ce que propose Apple.

PlayTally

PlayTally (1,99 €) prend une approche similaire à celle de l’Apple Watch. Elle offre une section intitulée Trending, dans laquelle vous pouvez voir la musique que vous écoutez le plus souvent et identifier vos habitudes d’écoute. Il y a aussi des récompenses, là encore façon Apple Watch, lorsque vous atteignez certains paliers, comme écouter un certain nombre de chansons. Certaines récompenses sont même plutôt débiles. Il y en a une, par exemple, si vous écoutez “Never Gonna Give You Up”.

Snd.wave

Snd.wave est gratuit et propose une présentation différente de PlayTally, se concentrant davantage sur les minutes d’écoute, avec des graphiques qui pourraient plaire davantage. Snd.wave donne aussi accès à des fonctions de partage bien travaillées. La version Premium permanente à 4,99 € permet d’accéder à davantage de données, d’afficher des graphiques plus détaillés et vous rappelle même des chansons que vous écoutiez régulièrement par le passé.

Espérons qu’Apple réalisera que les utilisateurs sont aussi intéressés par l’aspect social d’un service de streaming musical, mais d’ici là, il faudra faire avec ce qui existe, que ce soit en restant sur Apple Music uniquement ou via une application tierce. Et si vous n’êtes toujours pas satisfait, il faudra envisager de passer à la concurrence.