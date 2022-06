Apple Music augmente le tarif de son offre étudiante aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada

Apple Music augmente le tarif de son offre étudiante. Une augmentation qui ne concerne (actuellement) que les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni.

Les services de streaming musical sont aujourd’hui nombreux sur le marché, chacun avec leur catalogue et leurs fonctionnalités. Si ces deux éléments sont à prendre en considération, évidemment, au moment de choisir sa plate-forme, le prix est tout aussi logiquement un facteur déterminant. Apple Music propose par exemple une offre dédiée aux étudiants. Celle-ci voit aujourd’hui son tarif augmenter dans certains pays.

Apple Music augmente le tarif de son offre étudiante

L’offre étudiante d’Apple Music va donc voir son prix augmenter dans certaines zones du globe. Comme le développeur Michael Burkhardt et 9to5Mac l’ont remarqué, la firme de Cupertino a augmenté en catimini le tarif de l’offre réservée aux étudiants. Celle-ci passe de 5 à 6 $ par mois aux États-Unis et au Canada et de 5 à 6 £ au Royaume-Uni. Difficile de savoir quand, précisément, ni même pourquoi, ce changement a eu lieu, mais celui-ci est très récent. Contacté sur le sujet, la marque à la pomme n’a pas (encore) communiqué.

L’offre étudiante avait été introduite en 2016. Elle propose toutes les fonctionnalités d’Apple Music à celles et ceux qui peuvent justifier du statut d’étudiant à un tarif plus intéressant. À l’heure actuelle, les abonnés ont même droit à Apple TV+ en bonus, mais il s’agit d’une “offre limitée dans le temps” qui pourrait donc disparaître à tout moment. En mai dernier, Apple avait augmenté ses prix dans des pays comme l’Inde, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud.

Une augmentation qui ne concerne (actuellement) que les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni

Cette augmentation de tarif rend de fait Apple Music plus difficile à vendre. Spotify Student Premium est actuellement proposé à 5 $ par mois aux États-Unis, à l’heure d’écrire ces lignes, et inclut l’abonnement Hulu (avec publicités) ainsi que Showtime. Bien qu’il y ait certains avantages à choisir Apple Music par rapport à la concurrence (et notamment l’intégration plus poussée avec les appareils Apple), cette offre n’est peut-être plus aussi intéressante à celles et ceux qui recherchent le meilleur rapport qualité/prix.

Quant à savoir si cette augmentation de tarif sera répercutée en France, et quand, éventuellement, c’est une tout autre histoire.