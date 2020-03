Apple met à jour tous ses systèmes d’exploitation

Des mises à jours mineures pour iOS, iPadOS, macOS, tvOS et watchOS sont disponibles suite à la commercialisation de nouveaux appareils Apple.

Apple a dévoilé la semaine passée un nouveau MacBook Air, son best-seller, un nouveau Mac Mini et un nouvel iPad Pro. La pandémie de coronavirus a certes ralentit les chaînes de production et d’approvisionnement, cependant cela n’a pas empêché le géant de lancer la production d’un nouveau smartphone, l’iPhone SE 2 ou iPhone 9. Apple compte beaucoup sur ce mobile au format 4,2″ car avec son prix de départ de 399 dollars, il pourrait séduire dans des marchés émergents et très importants comme l’Inde, où Apple ne représente qu’un pour cent de part de marché et où les dépenses moyennes pour un téléphone sont inférieures à celles concédés en Occident. Qui dit nouveaux appareils dit également nouvelles mises à jour, comme c’est systématiquement le cas lorsqu’en septembre de chaque année Apple lance des produits. Les mises à jour sont iOS 13.4, iPadOS 13.4, macOS 10.15.4, tvOS 13.4 et watchOS 6.2. Xcode a également été mis à jour et passe en version 11.4.

Du nouveau sur l’iPad

Apple a comme à son habitude respecté une période de bêta test de 6 semaines. L’un des apports les plus notables se fait sur iPadOS, où la souris et le trackpad sont désormais pris en charge. Il fallait auparavant passer par une option au sein du menu Accessibilité. Sous peu, Apple commercialisera également un nouveau Magic Keyboard, hybride entre clavier et trackpad pour cet usage. L’autre grande nouveauté sont les “apps universelles” qui fonctionnent aussi bien sous Macs, iPhones, iPads et Apple TV grâce à Catalyst.

L’Apple Watch plus indépendante

Apple a ajouté le support de l’application Wallet pour AliPay, la solution de paiement numérique développée par Alibaba et utilisée par 50% de la population chinoise, ainsi qu’une fonctionnalité CarKey qui permettra de verrouiller, déverrouiller et exploiter certaines voitures équipées de NFC en utilisant des clés de véhicule stockées sur iPhone. BMW fait partie des constructeurs automobiles participant d’ores et déjà au programme. Sur une Apple Watch sous watchOS 6.2, il n’est désormais plus nécessaire de passer par un iPhone pour acheter une application, ce qui rend la montre plus autonome encore.