Apple met à jour iOS 16 pour corriger les problèmes de caméra et de copier-coller

Apple publie iOS 16.0.2, une version qui vient corriger quelques problèmes assez dérangeants au quotidien.

Apple a publié la dernière version majeure en date de son système d’exploitation pour l’iPhone, et comme à l’accoutumée, un certain nombre de bugs ont été relevés par les utilisateurs. La bonne nouvelle, c’est que le géant de la tech a fait le nécessaire rapidement pour corriger ces soucis. La firme de Cupertino a déjà publié une mise à jour iOS 16.0.2. L’un des correctifs concerne les soucis de compatibilité de l’iPhone 14 Pro avec certaines apps tierces qui utilisent la caméra, comme Instagram, TikTok et Snapchat.

Les utilisateurs avaient en effet découvert que, lorsqu’ils lancent ces apps et utilisent la caméra arrière de l’appareil, cette dernière tremble à l’écran et le téléphone fait des bruits assez étranges. Dans le changelog, Apple explique que la mise à jour vint corriger un problème dans lequel “la caméra peut vibrer et prendre des photos floues lorsqu’elles sont prises avec certaines apps tierces sur iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max”. L’entreprise n’a pas communiqué sur la cause précise de ce bug, mais il est possible que les apps ne s’entendaient pas très bien avec le système de stabilisation optique d’image, ce qui entraînait ces bruits.

Un autre problème assez dérangeant corrigé par cette mise à jour : l’apparition persistante des fenêtres de permissions lorsque l’on tente de copier et coller du contenu entre les applications. Le manager Apple, Ron Huang, avait admis que ce n’était “absolument pas un comportement attendu” et que la firme de Cupertino travaillait sur le sujet. iOS 16.0.2 vient corriger nombre d’autres bugs, y compris un souci qui entraîne l’écran de l’appareil à devenir noir pendant la configuration et un autre qui rend les saisies tactiles sur certains écrans d’iPhone X, iPhone XR et iPhone 11 totalement non opérationnelles.