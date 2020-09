Apple Magic Keyboard : vers une force d’activation et un bruit “paramétrables” ?

Les claviers mécaniques représentent ce qu'il y a de mieux à l'heure actuelle en terme d'ergonomie de frappe. Les touches sont réactives, la frappe précise, l'ensemble robuste. Mais ça fait souvent beaucoup de bruit. Apple réfléchit à une solution.

Les avantages de choisir avec soin son clavier mécanique sont nombreux. Parmi ceux-ci, on citera la possibilité de sélectionner les switches qui vous correspondent le mieux. Les switches affectent non seulement le son mais aussi le ressenti à la frappe. Certains ont des ressorts assez mous, d’autres plus durs, et cela se ressent clairement à l’utilisation. Apple pense avoir trouvé une idée qui pourrait permettre d’aller plus loin avec les claviers mécaniques.

Apple imagine un clavier mécanique dont on pourrait régler la force d’activation

En effet, si l’on en croit un brevet découvert récemment par Patently Apple, la firme à la pomme réfléchirait, ou aurait réfléchi, c’est selon, à un clavier qui permettrait à l’utilisateur de définir les niveaux de bruit produit par le clavier ainsi que la force d’activation – nécessaire pour déclencher l’activation de ladite touche -. Autrement dit, si vous travaillez dans un bureau, un open-space et que vous souhaitez ne pas trop déranger les gens autour de vous, vous pourriez paramétrer le clavier pour que le bruit des touches soit le plus faible possible.

et par extension, le bruit généré lors de la frappe

Les utilisateurs pourraient aussi, et surtout, modifier la force d’activation. Si vous préférez un clavier qui soit plus réactif, vous pourriez définir une force d’activation très faible. Libre à vous par la suite de l’augmenter lorsque vous faites autre chose. Voilà en tous les cas un brevet très intéressant, dépeignant un concept qui serait fort utile au quotidien mais dont l’implémentation semble très complexe.

Difficile par ailleurs de savoir si la firme de Cupertino entend faire de ce brevet une réalité, sa réalisation devrait demander de gros efforts, le jeu n’en vaut peut-être pas la chandelle, après tout. Et personne ne se plaint vraiment de l’Apple Magic Keyboard actuel. Pourquoi la marque à la pomme voudrait-elle encore tout changer ? L’avenir nous dira de quoi il retourne, patience.