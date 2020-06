Apple Magic Keyboard Pro, un concept de clavier mécanique très réussi

Apple propose un certain nombre d'accessoires pour accompagner ses appareils. Ceux-ci ne sont malheureusement pas nombreux et l'on se prend souvent à rêver d'avoir ceci ou cela. Voici un concept de clavier mécanique très réussi.

Les claviers Apple Magic Keyboard sont fonctionnels, il n’y a pas grand chose à y redire. Pas de raison de se plaindre non plus. Mais les amateurs de clavier mécanique, eux, restent aujourd’hui sur leur faim. Et si Apple décidait de commercialiser son propre clavier mécanique ? À quoi pourrait-il ressembler ? Peut-être à ce concept très réussi.

Un concept de Magic Keyboard mécanique très réussi

Voici le rendu 3D de la création de u/autinm sur Reddit. L’utilisateur nous offre une idée de ce que pourrait proposer Apple, si d’aventure la firme de Cupertino décidait de proposer un clavier mécanique. L’une des fonctionnalités très intéressantes de ce concept et de voir la Touch Bar intégrée. Un changement important dans la mesure où elle ne serait plus intégrée directement dans l’ordinateur. Cela permettrait à Apple de proposer sa Touch Bar à ses ordinateurs du bureau que sont les iMac, iMac Pro et Mac Pro.

toujours ultra-compact mais avec Touch Bar intégrée

Et si l’on y réfléchit bien, ce concept n’est pas si étonnant que cela quand on sait que Apple avait breveté il y a quelque temps une idée similaire. Impossible de avoir si la marque à la pomme a l’intention de faire de cette idée un produit fini ou non, mais ce serait très intéressant. Ce clavier appartient aussi à la famille des 65% (ultra-compact). Autrement dit, exit les touches fonction (remplacées par la Touch Bar) ainsi que le pavé numérique. Ce ne serait certes pas un clavier pour tout le monde mais avec le nombre de votes récoltés par son créateur, il faut espérer que Apple prenne note de ce concept.