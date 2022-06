Apple MacBook Pro M2 : un SSD plus lent que le M1 sur l’entrée de gamme ?

Le MacBook Pro M2 13 pouces affiche des performances SSD décevantes. La faute à un changement de configuration interne.

Apple a officialisé il y a peu sa nouvelle génération de MacBook Pro, des machines équipées des premières puces maison Apple Silicon M2. La présentation était, comme à l’accoutumée, très prometteuse, avec des évolutions très intéressantes. Pour l’heure, la puce M2 n’est proposée sur des machines d’entrée de gamme. Et qu’en est-il exactement ?

Il s’avère que le MacBook Pro M2 13 pouces 256 Go, l’entrée de gamme de cette nouvelle génération, pourrait avoir des performances SSD en deçà de celles de son équivalent M1. C’est ce qui ressort des tests réalisés par les chaînes YouTube Max Tech et Created Tech. Le modèle de base, proposé à 1 599 €, affiche des vitesses de lecture environ 50 % plus faibles (1 446 Mo/s par rapport à 2 900 Mo/s) et des vitesses d’écriture 30 % plus basses.

Max Tech a ouvert un MacBook Pro M2 13 pouces pour découvrir que celui-ci ne dispose que d’une seule puce mémoire flash NAND 256 Go contre deux puces de 128 Go pour le modèle M1. Cela signifierait que le disque ne peut gérer que deux lignes en parallèle. De fait, les performances sont restreintes à la vitesse d’une ligne seule.

La faute à un changement de configuration interne

Les modèles plus évolués, en 512 Go et 1 To, ne semblent pas affectés par ce problème et nombre de machines de test expédiées par Apple disposent d’une configuration en 1 To. Des vitesses plus faibles sur le modèle 256 Go pourrait affecter le chargement des applications, des transferts de fichiers et des récupérations de données. Les performances générales devraient aussi être impactées dans la mesure où la mémoire virtuelle (utilisée lorsque la RAM est pleine) sera moins rapide, et le modèle de base n’a que 8 Go de RAM.

Difficile de savoir pourquoi Apple a modifié la configuration de ce modèle. La pénurie mondiale de puces pourrait être un élément de réponse. Quoi qu’il en soit, c’est un élément à prendre en considération si vous envisagez d’acheter ce MacBook Pro M2 13 pouces.