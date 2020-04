Apple MacBook : mieux vaut le recharger via le port USB-C de droite

Apple a procédé à moult améliorations sur son MacBook au fil des années. L'un des changements notables fut le passage à l'USB-C. Un port qui sert désormais notamment à recharger l'appareil. Mais gare à celui que vous utilisez...

Maintenant que Apple a opté de manière exclusive pour l’USB-C sur ses ordinateurs portables, cela signifie que, en théorie, il est possible de recharger l’appareil sur n’importe lequel de ses ports USB-C. En théorie seulement car, selon un post sur StackExchange, le choix du port, et plus précisément le fait d’utiliser celui de gauche ou de droite est un impact important.

Le MacBook n’aime pas le port USB-C gauche pour se recharger

En effet, selon un certain nombre d’utilisateurs, charger l’ordinateur en utilisant le port qui se situe à gauche peut faire chauffer la machine plus que de raison à cause d’une utilisation intensive du CPU. Quel rapport ? En rechargeant avec le port gauche et si un ou plusieurs autres accessoires sont branchés, un processus se met en route, un processus baptisé kernel_task. Cela déclenche aussi une accélération des ventilateurs et intensifie l’usage du CPU. Ce qui fait chauffer le MacBook.

Préférez utiliser le port de droite

Pour résoudre le “problème”, il suffit de débrancher le câble de recharge et de le rebrancher sur le côté droit. Difficile de savoir si ce fonctionnement est intentionnel ou non mais si vous avez un MacBook et des accessoires branchés, alors vous devriez envisager d’utiliser le côté droit uniquement pour la charge si vous voulez maintenir le fonctionnement du CPU au plus bas, et profiter de ses capacités pour faire autre chose, par exemple. Apple n’a pour l’heure pas communiqué sur le sujet. Nul ne sait non plus si ce “bug” pourrait être corrigé au niveau logiciel uniquement. Mais vous voilà désormais prévenu(e). La recharge via USB-C, oui, mais plutôt via le port du côté droit de la machine.