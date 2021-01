Apple MacBook : bientôt des chargeurs plus petits ?

Nos ordinateurs portables modernes sont aujourd'hui de vrais concentrés de technologies, dans des châssis de plus en plus compacts. Un élément fait cependant souvent défaut sur ce point, le chargeur.

Si les fabricants d’ordinateurs portables travaillent d’arrache-pied pour proposer des machines toujours plus compactes et plus légères, il y aurait probablement des choses à faire sur un accessoire incontournable de l’ordinateur portable, à savoir le chargeur. Et Apple pourrait justement travailler sur le sujet actuellement.

Bientôt des chargeurs GaN pour les MacBook ?

Aujourd’hui, la majorité des chargeurs d’ordinateurs portables, chez Apple ou autre d’ailleurs, pourraient facilement être comparés à des briques. Ce sont des accessoires imposants, lourds et de fait pas franchement pratiques à transporter. Cela étant dit, il s’agit là d’une limitation imposée par les technologies existantes. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu’il est impossible d’y faire quoi que ce soit. Les clients Apple pourraient bientôt se retrouver avec des MacBook équipés de chargeurs bien plus compacts.

C’est ce que croit savoir DigiTimes

En effet, selon un rapport de DigiTimes, Apple chercherait à passer à des chargeurs GaN. Cela permettrait de proposer des chargeurs plus petits, plus légers et qui génèrent moins de chaleur que les chargeurs actuels.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, la plupart des chargeurs actuels utilisent des composants en silicium. Pour la simple et bonne raison que le silicium est un très bon conducteur d’électricité, par rapport aux matériaux utilisés auparavant, et parce que celui-ci est aussi peu onéreux. Cela étant dit, il y a certaines limitations, dont la principale étant celle qui nous gêne actuellement, à savoir les mensurations du chargeur en question.

Les chargeurs GaN, quant à eux, gagnent en popularité ces dernières années. Ils utilisent une technologie plus efficace que le silicium pour conduire l’électricité. Cela permet à cette dernière de traverser plus facilement et plus rapidement, faisant moins chauffer l’ensemble que le silicium. Cela pourrait donc permettre d’obtenir un chargeur pour un ordinateur portable comme le MacBook qui soit suffisamment petit pour tenir dans une poche. Pour l’heure, il ne s’agit que d’une rumeur comme tant d’autres. Difficile de savoir si l’information est avérée et encore moins de savoir quand la firme de Cupertino pourrait proposer de tels chargeurs pour ses machines.