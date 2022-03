Apple Mac Studio : le SSD facilement remplaçable ?

Le SSD de l'Apple Mac Studio serait facilement remplaçable par celles et ceux qui n'ont pas peur de démonter la bête.

L’Apple Mac Studio est une machine très onéreuse, d’autant plus si vous optez pour davantage de RAM et de stockage. Contrairement aux PC traditionnels sur lesquels il est possible facilement d’ajouter de la mémoire et/ou du stockage après l’achat, l’opération est souvent impossible avec bon nombre de Mac. Et quand, en plus, on sait que le Mac Studio est une machine très compacte, on se dit que l’accès à ces composants n’est pas des plus simples.

Cela étant dit, selon un démontage en bonne et due forme réalisé par Max Tech, il s’avère qu’il devrait être possible de procéder à un remplacement du SSD assez facilement. En effet, une fois l’ordinateur ouvert et quelques vis ôtées, on trouve deux ports SSD plutôt faciles d’accès.

Cela signifie que les utilisateurs qui se retrouvent à avoir besoin de davantage de stockage après leur achat devraient pouvoir remplacer le SSD eux-mêmes, s’ils ont l’habitude de bricoler ainsi et qu’ils sont prêts à tenter l’opération. Cependant, comme le précise Max Tech, le site de la firme de Cupertino indique explicitement que le stockage n’est pas accessible à l’utilisateur, ou tout du moins que la machine n’a pas été conçue pour que ce soit le cas. Les clients qui en veulent plus dans leur machine devraient donc choisir la configuration qui leur sied avant l’achat.

Cela étant dit, Max Tech suggère que la tournure de phrase employée par la marque à la pomme laisserait entendre que, dans un futur plus ou moins proche, la firme de Cupertino pourrait permettre une telle modification chez un réparateur agréé. Mais jusqu’à ce qu’Apple ne précise la chose explicitement, si vous avez l’intention d’acheter un Mac Studio, réfléchissez soigneusement à la quantité de stockage dont vous avez besoin.