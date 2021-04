Apple Mac mini M1 : le stockage et la RAM peuvent être étendus mais…

Les machines Apple ne sont pas réputées pour être facilement réparables. Le Mac mini M1 ne fait pas exception mais il n'est pas impossible de remplacer le stockage ou la RAM.

En termes de réparabilité ou de remplaçabilité des composants, les machines Apple ne sont pas parmi les meilleures, c’est le moins que l’on puisse dire. Cela étant dit, sur certains modèles, il est possible d’effectuer certaines de ces opérations. Avec plus ou moins de difficultés. Le Mac mini M1 est de ceux-là. La chose est possible mais très délicate.

Il est possible de remplacer la RAM et le stockage du Mac mini M1

Les ordinateurs de la firme de Cupertino n’ont jamais été ce que l’on peut qualifier de personnalisable, excepté peut-être pour le Mac Pro. Certains se laissent quelque peu transformer, comme l’iMac qui dispose d’une trappe à l’arrière pour que l’utilisateur y ajoute au besoin un peu de RAM et ce facilement, rapidement et en toute sécurité.

mais l’opération est des plus délicates

Cela étant dit, les nouveaux Mac dotés d’une puce Apple Silicon M1 sont encore moins “ajustables” ainsi. Toujours est-il qu’il est tout de même possible de rajouter de la RAM ou du stockage si vous le souhaitez. C’est tout du moins ce qui ressort d’un récent rapport. Des ingénieurs chinois ont trouvé le moyen d’étendre le stockage et la RAM d’un Mac mini M1, faisant ainsi passer la bête de 8 à 16 Go de RAM et le stockage de 256 Go à 1 To.

Mais avant que vous ne commenciez à sauter au plafond et à désosser votre Mac mini M1, sachez que les raisons sont assez nombreuses pour ne pas le faire. Tout d’abord, l’opération annule la garantie, contrairement à une augmentation de RAM réalisée sur un iMac. Deuxièmement, il vous faudra dessouder les modules à l’intérieur du Mac mini et si vous n’avez aucune expérience en la matière, il y a de grandes chances que vous finissiez par détruire toute la machine.

Dernièrement, il n’est pas si facile que ça de récupérer des puces de DRAM et NAND comme celles qui sont utilisées dans le Mac mini dans la mesure où celles-ci ne sont “vraiment” disponibles dans le commerce. Autrement dit, oui, sur le papier, le Mac mini M1 peut voir sa RAM et son stockage étendus, mais de là à se lancer dans l’opération, c’est une toute autre histoire.