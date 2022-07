Apple Mac : les meilleurs utilitaires pour aller plus loin avec la barre de menu

La barre de menu de macOS concentre nombre de choses très intéressantes. Avec les bonnes applications tierces, il est possible d'en profiter pleinement.

La barre de menu n’occupe pas beaucoup d’espace sur l’écran d’un Mac, mais elle renferme énormément de fonctionnalités et d’informations. Cela étant dit, vous ne l’utilisez peut-être pas à son plein potentiel. Pour ce faire, vous aurez besoin d’une ou plusieurs applications tierces, des utilitaires qui permettent de personnaliser la barre de menu. Il y en a beaucoup sur le marché, voici nos préférées.

Reminders

N’oubliez plus ce que vous avez à faire avec l’app gratuite Reminders. Vous pouvez organiser vos rappels dans des listes personnalisés, marquer les rappels faits et même filtrer selon leur statut. Tout se synchronise parfaitement avec l’application Rappels d’Apple dans iCloud.

QuickPresent

Très légère, très simple, elle est aussi extrêmement efficace. Proposée à partir de 19 $, QuickPresent permet, en un clic, de cacher les icônes du bureau, les applications actives et les notifications ainsi que d’ajuster temporairement le fond d’écran de macOS. Pratique pour une présentation, par exemple.

Hand Mirror

Gratuite, Hand Mirror montre ce qu’il est possible de faire avec la barre de menu. Elle permet de voir ce que voit votre webcam. En un clic, vous pouvez vérifier que vous êtes bien dans le cadre et que vous présentez bien avant d’ouvrir votre logiciel de vidéoconférence préféré.

Magnet

Magnet (8 $) offre la possibilité de séparer l’écran de votre Mac avec vos applications actives selon tout un tas d’options. Notamment via des raccourcis clavier ou en glisser-déposer. Sachez aussi que Rectangle est une application similaire, gratuite et open source.

TomatoBar

TomatoBar vous permet de rester concentré(e), simplement et facilement. Gratuite, elle dispose notamment d’un outil de timer Pomodoro pour vous laisser pleinement concentré le temps qu’il vous faut. Pas de fonctionnalités superflues ici, droit à l’essentiel.

PastePal

PastePal (gratuit ou 15 $) n’est pas uniquement une application pour la barre de menu (elle fonctionne aussi sur iOS et iPadOS), mais elle vous offre un grand contrôle sur le presse-papiers. Vous pouvez séparer les items en collections, avoir des aperçus, partager leur contenu, rechercher, synchroniser le tout entre plusieurs appareils via iCloud, et bien davantage.

Monosnap

Les outils de capture d’écran de macOS sont peut-être très poussés, Monosnap (gratuit pour une utilisation non commerciale) vaut vraiment le coup. Depuis la droite de votre barre de menu ou un simple raccourci clavier, vous pouvez réaliser tout un tas d’opérations en lien avec la capture d’écran et profiter de certains extras (comme un outil de loupe et quelques fonctionnalités d’édition). Le logiciel peut même enregistrer des vidéos ou des GIF animés directement.

Krisp

Krisp (gratuit ou à partir de 60 $ par an) utilise l’intelligence artificielle pour supprimer le bruit et l’écho de votre appareil ou de la source que vous écoutez. Un outil essentiel à l’heure où nous travaillons de plus en plus à distance. Et cela fonctionne avec pratiquement toutes les applications de votre Mac. Vous pouvez l’utiliser gratuitement pour un maximum de 240 minutes par mois, il vous faudra un abonnement payant au-delà.

Bartender

Bartender (16 $, avec essai gratuit) est un utilitaire permettant de gérer les utilitaires de votre barre de menu. Vous avez le contrôle sur ce qui apparaît dans cette barre et quand. Vous pouvez choisir si les éléments cachés doivent réapparaître avec un clic ou simplement au survol de la souris. L’outil permet même de gérer l’espacement dans la barre de menu et propose une fonctionnalité de recherche intégrée.

Hidden Bar

Si le coût de Bartender est trop élevé pour vous, Hidden Bar propose pratiquement la même chose gratuitement. Parfait pour rendre sa barre de menu bien plus propre. Un peu moins évoluée que Bartender donc, mais c’est gratuit.