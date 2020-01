Apple lorgnerait sur le studio de production MGM

Le service de streaming vidéo de Apple, Apple TV+, est relativement récent. La firme de Cupertino a encore beaucoup à faire pour venir concurrencer les géants en place. Et cela passe notamment par des acquisitions judicieuses. Pourquoi pas celle d'un studio ?

C’est en fin d’année dernière que Apple lançait officiellement sa plate-forme de streaming vidéo Apple TV+. Avant cela, la marque à la pomme avait œuvré dans l’ombre pour commander de nombreux contenus et pour s’offrir les services d’acteurs et autres célébrités ayant la cote actuellement. Tout ceci pour proposer un catalogue suffisamment alléchant pour engranger les abonnés. Force est de reconnaître que le résultat est au rendez-vous, mais tout ceci n’est évidemment que le début…

Apple (tout comme Netflix) aurait des vues sur le studio MGM

Si l’on en croit un rapport de CNBC, la marque à la pomme aurait mené des discussions préliminaires concernant une acquisition avec le studio de production MGM. Cela étant dit, avant que vous ne vous excitiez, sachez que ce rapprochement n’avait que pour but de jauger de l’intérêt d’une potentielle acquisition. Autrement dit, il n’y a aucun progrès significatif laissant indiquer que cette acquisition aura lieu. Rien n’a donc évidemment été signé. Toujours est-il que si ces discussions devaient mener à une acquisition du studio par l’ogre Apple, cela lui permettrait de gonfler considérablement son catalogue pour son service Apple TV+.

Pour venir gonfler le catalogue du service Apple TV+

Il conviendra aussi cependant de préciser que la firme de Cupertino n’est pas la seule à s’intéresser à MGM. Une rumeur court aussi que le géant Netflix aurait des vues sur le studio américain. Le même genre de discussion aurait déjà eu lieu entre les deux parties. Il est tout à fait logique que Apple et Netflix aient des vues sur MGM. Avec la concurrence féroce du marché actuel, et tout particulièrement avec l’arrivée de Disney, qui a racheté la Fox il y a peu, des sociétés comme Apple et Netflix auraient beaucoup à gagner à s’offrir une société de production comme MGM si elles veulent rester dans la course.