Apple lorgnerait-il sur les puces RF sans fil de Broadcom ?

Avec les fonds dont Apple dispose, l'entreprise peut se permettre de racheter de nombreuses sociétés, ou divisions bien précises de sociétés. Ceci pour l'aider dans le développement de ses propres produits. Cela a lieu des dizaines de fois par an...

Apple est une entreprise qui adore tout faire par elle-même. L’iPhone est un parfait exemple de cette situation. Non seulement l’appareil fait tourner un logiciel conçu par Apple mais de nombreux composants clef à l’intérieur sont aussi conçus par Apple. Et il reste encore un certain nombre d’éléments pour lesquels la firme de Cupertino aimerait bien avoir le contrôle total. Le prochain pourrait bien être la puce RF sans de Broadcom.

Vers un rachat de la branche puces RF sans fil de Broadcom par Apple ?

Un récent rapport de The Wall Street Journal révèle que Broadcom chercherait actuellement à revendre sa division de puces RF sans fil. L’article ne mentionne aucune société qui pourrait être intéressé(e) mais il se murmure ici et là que la marque à la pomme serait un candidat plus que parfait. Broadcom fournit déjà de nombreuses puces RF pour smartphones. Il serait tout à fait censé qu’Apple soit intéressé par le fait de mettre la main sur cette filiale et ses technologies. A fortiori quand on sait que Broadcom fournit Apple depuis des années.

Pour un futur composant maison dans ses iPhone

Une telle acquisition aiderait sans aucun doute Apple à adapter encore davantage l’iPhone à ses propres spécifications. Le smartphone à la pomme pourrait alors offrir des fonctionnalités plus uniques, plus adaptées, plus précises, que s’il devait se contenter, comme aujourd’hui, d’un composant générique. Cela donnerait aussi à la firme de Cupertino davantage de contrôle sur ce que peuvent réellement faire ses produits. Et il ne faut pas y voir là une quelconque manque de mérite. Les rachats sont souvent délicats à mener avec brio. Il y a quelques mois, Apple annonçait l’acquisition de la branche modem d’Intel. Selon les rumeurs, cela devrait permettre d’accélérer le développement de ses propres modems 5G pour de futurs iPhone. Pas pour 2020, peut-être pas non plus pour 2021 mais 2022 qui sait… À suivre !