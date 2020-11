Apple : les prochains MacBook et leur tout nouveau design avec une puce Intel ?

Si le MacBook d'Apple évolue au niveau hardware, son design, lui, reste inchangé depuis plusieurs années. La firme de Cupertino travaillerait sur quelque chose de tout nouveau. Mais avec quels processeurs ?

Selon une rumeur assez récente, il semblerait que, dans le courant de l’année 2021, Apple introduise enfin un tout nouveau design pour son MacBook. La presse spécialisée se disait alors que ces machines seraient très probablement d’une puce maison M1 (voire M2), mais il semblerait que la firme de Cupertino ne soit pas encore prête à se passer totalement des puces Intel. C’est tout du moins ce qu’indique le leakster bien connu @Lovetodream, qui voit très généralement juste en ce qui concerne l’écosystème Apple.

Les futurs MacBook disponibles aussi avec une puce Intel ?

Pour honnête, il faut reconnaître que cela serait tout à fait logique. Lorsque Apple avait annoncé pour la toute première fois son intention de réduire sa dépendance vis-à-vis d’Intel, la marque à la pomme avait été très claire, cette transition se ferait sur deux années, au minimum, et durant cette période, le géant californien continuerait de supporter des produits Mac dotés d’une puce Intel.

Et bien que les Mac M1 aient effectivement été loués pour leurs performances de très haute volée, ces machines manquent encore de certaines fonctionnalités très importantes que proposent les Mac Intel, comme la possibilité de faire fonctionner la majorité des logiciels existants à l’heure actuelle qui ont été conçus pour les processeurs x86. Certes, les machines avec une puce M1 dispose de l’utilitaire Rosetta 2 pour effectuer la conversion mais cette solution est loin d’être idéale.

C’est ce qu’annonce le leakster Lovetodream

De plus, nombreux sont les utilisateurs à utiliser le dual boot macOS et Windows, chose qui est actuellement impossible avec un Mac M1. Les Mac dotés d’une puce Intel peuvent aussi supporter davantage de RAM, jusqu’à 32 Go, ce qui peut être important pour certains utilisateurs ayant de gros besoins de calcul, notamment.

Dans tous les cas, cette information est à prendre avec des pincettes, ce n’est qu’une rumeur après tout, mais comme dit, nous ne serions pas surpris si Apple devait continuer de proposer à son catalogue des machines équipées de puce Intel, pendant encore une année, tout du moins.