Apple : les iPhone de 2021 pourraient dire enfin adieu à l’encoche

L'encoche sur les smartphones a existé pendant plusieurs générations, un moyen comme un autre d'intégrer le module photo frontal tout en laissant un maximum de place à l'écran. Mais elle commence à disparaître...

L’encoche sur les iPhone a toujours été, plus ou moins, une déception visuelle pour un appareil de la marque à la pomme, toujours si friande de design épuré et homogène. Certains ont défendu la firme de Cupertino en mettant en avant que, après un certain temps, celle-ci se fait oublier des utilisateurs. Mais le fait qu’elle est bel et bien là, elle ne peut être ignorée. Cela étant dit, la situation pourrait changer avec la génération 2021.

Et si l’iPhone disait adieu à l’encoche dès l’année prochaine ?

En effet, selon un tweet de Ice Universe, généralement très au fait des informations concernant l’univers Apple, les iPhone 2021 pourraient enfin dire adieu à cette encoche. Si l’on en croit les dires de notre homme, Apple travaillerait dur pour pouvoir se débarrasser de cette satanée encoche. Ceci, assez logiquement, en concevant un module qui viendrait s’intégrer directement sous l’écran, comme c’est “la mode” actuellement chez les différents fabricants.

C’est ce qu’imagine le leakster Ice Universe

Ice Universe est convaincu que ces travaux intenses de recherche et développement pourraient conduire à un iPhone 2021 dépourvu d’encoche. Le tweet ne semble pas totalement convaincu que cela arrivera, il s’agit là davantage d’une possibilité. Des marques comme ZTE et Xiaomi ont déjà mis au point leur propre technologie de caméra sous l’écran, Samsung serait proche d’y parvenir, ce n’est donc très certainement qu’une question de temps avant que les ingénieurs de la marque à la pomme trouvent à leur tour la bonne recette.

Pour les iPhone 12, l’encoche sera encore et toujours présente. Ce n’est pas la pire des solutions pour intégrer le module caméra frontal, loin de là. Et comme dit, on finit par s’y habituer. Ses autres fonctionnalités pourraient facilement éclipser ce petit “défaut” visuel. Et qui sait, peut-être l’iPhone de 2021 en sera-t-il dépourvu. Une chose est sûre, les smartphones avec une dalle totalement uniforme à l’avant vont se multiplier rapidement.