Apple : les discussions autour de la voiture avec les constructeurs se passeraient assez mal

Pour fabriquer sa voiture, Apple a besoin de se trouver un partenaire déjà bien en place sur le marché automobile. Des discussions ont déjà été entamées en ce sens mais la situation serait aujourd'hui assez délicate.

Ce n’est un secret pour personne depuis assez longtemps maintenant, Apple rêve d’avoir sa propre voiture. Cela étant dit, même avec le portefeuille qui est le sien, la firme de Cupertino ne saurait s’improviser constructeur automobile. Il lui faut s’allier à un constructeur en place sur le marché. Et pour trouver son partenaire, il faut discuter. Seulement voilà, ces discussions ne se passeraient pas très bien.

Apple a du mal à se trouver un partenaire pour son Apple Car

Il y a environ un mois, le dossier de la voiture électrique “made by Apple” revenait sur le devant de la scène lorsque nous apprenions que le géant américain avait entamé des discussions avec Hyundai. Cependant, ces discussions ont été stoppées assez rapidement avant que d’autres rumeurs affirment que la marque à la pomme serait aussi en discussion avec Nissan. Mais là encore, cela n’aurait pas abouti.

Aujourd’hui, un nouvel article de Bloomberg révèle qu’apparemment, Apple aurait plus de difficultés que prévu pour se trouver le partenaire idéal pour son Apple Car. Il semblerait que de nombreux constructeurs ne voient pas d’un très bon œil le fait qu’Apple vienne dynamiter le marché. Le rapport en question cite un manager qui travaille, ou a travaillé, chez Apple et Tesla et qui fait un parallèle avec l’utilisation de Samsung comme fabricant de l’iPhone.

La firme de Cupertino pourrait revenir à une méthode plus habituelle pour elle

Cela ne signifie pas qu’Apple abandonnera son projet, loin de là. Le rapport de Bloomberg continue en expliquant que la firme de Cupertino pourrait revenir à une méthode plus habituelle et davantage éprouvée de sa part, à savoir tout concevoir en interne et engager un tiers pour l’assemblage et la fabrication plutôt que nouer un partenariat avec une marque reconnue du marché.

Voilà en tous les cas une approche qu’Apple a déjà emprunté par le passé avec la majorité de ses appareils, comme l’iPhone, l’iPad, les Mac, etc. Avoir un constructeur automobile établi pour superviser le processus de fabrication serait l’idéal mais il semblerait que cela ne puisse se faire. Qu’à cela tienne, le rêve tient toujours et Apple sait se donner les moyens de ses ambitions.