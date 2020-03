Apple : le nouveau MacBook Air plus réparable que le précédent selon iFixit

Le site s'est empressé de faire l'acquisition du dernier modèle du laptop ultra-léger d'Apple pour le démonter et évaluer la facilité de remplacement des composants et de réparation de l'ordinateur.

Le site iFixit s’est fait une spécialité de démonter les appareils électroniques pièce par pièce pour exposer l’architecture interne d’objets du quotidien, afin en premier lieu de pouvoir créer des manuels pour que chacun puisse les réparer, et en second lieu de dénoncer l’obsolescence programmée à laquelle adhèrent les plus grands fabricants. Ces dernières années, les notes (sur 10) du site sont dans une tendance à la baisse, car le recours à la colle et à la soudure est de plus en plus systématique. C’est encore plus vrai sur les ordinateurs portables, catégorie dont fait parti le MacBook Air d’Apple, son best-seller. Présenté dans une version rafraîchie il y a quelques jours et disponible en livraison à partir du 16 avril 2020, le MacBook Air 2020 ne réinvente pas la roue mais se repose sur les processeurs Intel dixième génération, une capacité standard du SSD doublée et un mécanisme à ciseaux revu et corrigé avec une course de frappe de seulement 1 mm.

Un clavier perfectible

Ce point particulièrement est intéressant pour les utilisateurs. Depuis 2016 et l’introduction du clavier à mécanisme dit “papillon”, les problèmes s’accumulent pour Apple : ils connaissent panne sur panne, multipliant les critiques et poussant même un groupe de consommateurs à constituer un recours collectif aux États-Unis qui a conduit la marque à lancer un programme de réparation gratuit. Apple a modifié son clavier sur le MacBook Pro 2018 et sur le MacBook Pro 2019, sans succès toutefois.

Batteries et trackpad amovibles plus facilement

Comme le dévoile iFixit dans son guide, le mécanisme à ciseaux est de retour, comme il l’était d’ailleurs au sein du MacBook Pro 16″ lancé l’an passé, ce qui signifie que la solution trouvée par Apple d’installer une couche de silicone pour prévenir le dépôt de miettes et poussières passe aussi à la trappe. En revanche, il est toujours inaccessible puisque c’est le dernier élément qu’il est possible de retirer. iFixit note également la présence d’un plus grand dissipateur thermique pour gérer au mieux la chaleur dégagée par le processeur lors de lourdes charges de travail. Il est désormais possible de déconnecter le trackpad, alors qu’auparavant il était bloqué sous la carte logique, et il est plus facile de retirer les batteries. Malgré tout, la RAM et le disque flash reste soudés, octroyant à l’ordinateur une note de 4 sur 10.