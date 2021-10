Apple lance une nouvelle offre pour Apple Music, limitée aux commandes vocales

Voice Plan, une nouvelle offre Apple Music, pour profiter du catalogue uniquement via Siri, le tout à un tarif très réduit.

Apple propose déjà un certain nombre de services via abonnement. Ceux-ci n’ont d’ailleurs cessé de se multiplier ces dernières années. Apple Music est l’un d’entre eux. Cela étant dit, durant l’événement presse Unleashed, la firme de Cupertino a fait une annonce surprise, si l’on peut dire, en révélant une nouvelle offre pour cette plate-forme, une offre baptisée Apple Music Voice Plan.

Voice Plan, une nouvelle offre Apple Music

Cette nouvelle offre est proposée au tarif de 4,99 $ par mois (probablement 4,99 € par mois quand elle arrivera en France), soit environ moitié moins que ce que demande la firme de Cupertino à l’heure actuelle pour son offre Apple Music basique. Mais pourquoi donc cette baisse de prix ? Dans la mesure où le tarif est divisé par deux, il doit bien y avoir un inconvénient. Effectivement, il y en a. Avec Apple Music Voice Plan, comme son nom le laisse présager, vous ne pouvez pas utiliser Apple Music via l’application sur vos appareils.

pour profiter du catalogue uniquement via Siri

Autrement dit, Apple Music n’est accessible que via les commandes vocales de Siri. Ainsi, tant que vous avez un appareil disposant de Siri, vous pourrez utiliser cette offre. L’idée est simple, vous contrôlez toute votre lecture musicale via votre voix et vous avez accès à tout le catalogue de chansons et de playlists d’Apple Music. À noter, vous n’avez pas accès avec cette offre à certaines fonctionnalités comme l’audio spatial, la qualité sans perte, les vidéos et les paroles.

Voilà en tous les cas une offre intéressante bien que l’on ait encore du mal à trouver véritablement sa cible. À l’heure actuelle, les abonnés Apple Music peuvent déjà contrôler Apple Music via Siri ainsi que via leurs appareils comme le HomePod. Ne peut pouvoir utiliser l’application viendra ajouter une contrainte supplémentaire, mais à 4,99 $, certains seront probablement prêts à s’en passer. À suivre !