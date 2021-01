Apple lance une extension Chrome pour gérer ses mots de passe depuis iCloud

Gérer ses mots de passe n'est pas chose aisée dès lors que l'on en utilise des compliqués, évidemment. Les gestionnaires de mots de passe se révèlent dans ce cas incontournables.

Notre vie numérique étant aujourd’hui extrêmement fournie, elle contient des données très personnelles. Données qu’il faut protéger derrière des comptes utilisateur. Pour ce faire, on utilise encore et toujours ces bons vieux mots de passe. Et pour une sécurité optimale, on les choisit différents et complexes. D’où la presque nécessité d’utiliser un gestionnaire de mots de passe. Apple propose le sien, via iCloud. Et bientôt accessible depuis une extension Chrome ?

Bientôt une extension Chrome pour le trousseau iCloud ?

Apple dispose de son propre gestionnaire de mots de passe sous la forme du trousseau iCloud. Cela permet aux utilisateurs iOS et macOS de stocker leurs identifiants sur leurs appareils et de pouvoir les utiliser pour remplir les formulaires d’authentification dans les applications et autres sites web. Cela étant dit, cette solution reste à ce jour plus ou moins exclusive aux produits Apple. Cela devrait changer très bientôt.

C’est ce que semble indiquer l’application iCloud pour Windows

En effet, selon plusieurs rapports, la firme de Cupertino permettrait d’utiliser sa fonctionnalité de trousseau iCloud sur Windows et via des navigateurs comme Chrome. Dans la dernière mise à jour en date de l’application iCloud pour Windows, les utilisateurs peuvent voir une nouvelle section baptisée “Mots de passe” qui, lorsque l’on clique dessus, invite ces derniers à télécharger et installer une extension pour Chrome.

Cela étant dit, il semblerait que cette fonctionnalité ne soit pas encore déployée dans la mesure où les utilisateurs rapportent que le lien vers lequel l’application les emmène pointe vers une page inexistante. Pour l’instant tout du moins. Cela signifie qu’Apple pourrait s’apprêter à publier une telle fonctionnalité et pour celles et ceux qui utilisent le trousseau iCloud pour gérer leurs mots de passe, ce pourrait être très intéressant.

Les gestionnaires de mots de passe sont de formidables outils. Ceux-ci permettent de générer des mots de passe complexes tout en les stockant pour que vous n’ayez pas à vous en rappeler vous-même. Si vous n’êtes pas utilisateur d’Apple iCloud, sachez qu’il en existe aujourd’hui beaucoup sur le marché.