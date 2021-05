Apple lance un programme d'affiliation pour les abonnements aux podcasts. De quoi inciter à s'abonner davantage. C'est du moins ce qu'espère la marque à la pomme.

Apple a décidé de tout miser, ou presque, sur les services. Une stratégie qui se révèle payante jusqu’à présent. La firme de Cupertino met aussi en avant les podcasts depuis quelque temps. Les abonnements payants ont même fait leur apparition dans l’écosystème et voici aujourd’hui un programme d’affiliation officiel.

Un programme d’affiliation pour les abonnements aux podcasts d’Apple

Durant l’événement Spring Loaded d’Apple en avril dernier, le géant américain avait dévoilé un nouveau programme d’abonnement pour les podcasts. Contrairement à Apple Music ou au service via abonnement Apple One, les abonnements aux podcasts restent à la seule discrétion des créateurs. Autrement dit, Apple offre simplement les outils pour leur permettre de monétiser leur contenu s’ils décident de le faire.

Des revenus additionnels pour les créateurs et éditeurs

Et aujourd’hui, il semblerait qu’Apple souhaite aller plus loin. La firme de Cupertino vient d’annoncer la mise en place d’un programme d’affiliation pour les abonnements aux podcasts. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, ces programmes ne sont pas nouveaux. Des entreprises comme Amazon les utilise depuis longtemps. Si vous cliquez sur un lien affilié et que vous achetez le produit concerné, la personne liée via l’affiliation reçoit une petite commission. C’est la même chose ici avec les abonnements aux podcasts.

Dans le cas qui nous intéresse, Apple offrira aux utilisateurs une commission de 50 % si la personne devient un abonné payant. Ainsi, si un créateur de podcast demande 10 $ par mois pour son abonnement et que quelqu’un utilise votre lien d’affiliation pour s’abonner, vous recevrez 5 $. Apple encourage ici les créateurs et autres éditeurs à utiliser ces liens, cela permettant des revenus additionnels aux abonnements.

Ce programme d’affiliation sera disponible dans les 170 pays dans lesquels les abonnements aux podcasts seront disponibles. Direction le site web d’Apple si vous voulez savoir comment en profiter.