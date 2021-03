Apple lance un outil pour transférer ses photos d’iCloud vers Google Photos

Les géants de la tech proposent régulièrement des produits et services numériques pour vous simplifier la vie. Parfois, ceux-ci se font si discrets qu'on ne sait même pas qu'ils existent.

À l’heure actuelle, nombreux sont les géants de la tech à avoir chacun leurs services pour faire ceci ou cela. Ce n’est pas un mal pour peu que l’on reste dans un même écosystème. Mais dès lors que l’on souhaite en changer, par exemple, faire suivre ses données peut être une mission périlleuse. Pour les intéressés, Apple vient de lancer un outil pour transférer facilement ses photos d’iCloud vers Google Photos.

Apple lance un outil pour transférer photos et vidéos depuis iCloud vers Google Photos

Les sociétés comme Apple ou Google créent assez souvent des outils pour simplifier la vie des utilisateurs lorsque ceux-ci veulent migrer d’une plate-forme tierce à la leur. Ceci étant dit, il semblerait que la firme de Cupertino ait aujourd’hui fait un pas dans l’autre direction. En effet, la marque à la pomme vient d’annoncer la mise à disposition d’un nouvel outil permettant aux utilisateurs iCloud de transférer photos et vidéos vers le service concurrent similaire Google Photos.

Un processus très simple mais pas franchement rapide

Comme dit, on pourrait penser qu’Apple proposerait plutot un outil pour importer ses contenus depuis Google Photos sur iCloud mais si vous avez un compte Google Photos, cet outil pourrait se révéler très pratique. Le processus en lui-même semble très simple, il suffit d’avoir la double authentification activée sur votre Apple ID, d’être authentifié sur votre compte Google Photos et d’avoir suffisamment d’espace de stockage libre pour procéder.

Après cela, le transfert devrait prendre entre trois et sept jours. Autrement dit, l’opération n’est pas rapide mais elle sera faite. Et c’est aussi très simple à utiliser. À noter, durant ce transfert, les photos et vidéos stockées sur iCloud ne sont pas supprimées. Cet outil se contente finalement de créer une copie de tout le contenu sur Google Photos.

Ce n’est jamais une mauvaise d’idée que d’avoir une sauvegarde, au cas où quelque chose tournerait mal. Gardez cependant à l’esprit que Google a annoncé la fin très prochaine de son stockage gratuit illimité pour Google Photos. Il vous faudra donc très certainement acheter du stockage supplémentaire si vous avez beaucoup de photos – et a fortiori des vidéos – à sauvegarder ainsi.