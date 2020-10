Apple lance son HomePod mini dans le grand bain

Les rumeurs annonçaient depuis quelque temps que Apple travaillait sur une version plus compacte et plus abordable de son HomePod. Durant sa keynote de ce mardi 13 octobre, la firme de Cupertino l'a officialisé. Voici l'Apple HomePod mini.

Après de nombreuses rumeurs affirmant que Apple travaillait à la conception d’une version plus compacte et plus abordable de son HomePod, nous avons eu droit à la confirmation de cette information. La firme de Cupertino profitait de sa keynote dédiée à l’iPhone 12 pour officialisée sa dernière version de l’enceinte connectée intelligente, le HomePod mini.

Le HomePod mini est officiel

Contrairement au HomePod classique, il s’agit là d’une version sensiblement plus petite dans une forme sphérique. Le HomePod mini utilise un tissu en maille sur tout l’extérieur et dispose d’une surface tactile sur la partie supérieure, surface qui peut s’illuminer tout en permettant de contrôler le volume de l’enceinte.

Bien qu’il soit facile de prendre ce HomePod mini pour une simple version plus petite du HomePod, Apple affirme que cet appareil a été repensé totalement. Il dispose notamment d’un driver dynamique à large bande qui serait en mesure de jouer de la musique à un volume élevé sans aucune distorsion. Il y a aussi des radiateurs pour améliorer les basses ainsi qu’un guide d’ondes acoustiques pour aider le HomePod mini à sortir un son à 360°.

Avec son lot de nouveautés par rapport au HomePod classique

Apple a aussi intégré une puce S5 avec de l’audio computationnel qui peut analyser la musique qui est jouée pour offrir la meilleure expérience d’écoute possible à l’utilisateur. Et comme les rumeurs l’annonçaient, le HomePod mini dispose aussi d’une puce U1 qui peut détecter la présence de l’iPhone, permettant ainsi à l’utilisateur de transférer la musique de son iPhone vers l’HomePod mini.

Étant donné qu’il s’agit d’une enceinte connectée avec Siri intégré, les utilisateurs pourront aussi contrôler les différents appareils connectés via leur voix. Il y a aussi une nouvelle fonctionnalité “Intercom” offrant aux utilisateurs la possibilité d’envoyer des messages vocaux d’un HomePod mini à un autre, ainsi qu’à un iPhone, un iPad, une Apple Watch et même CarPlay.

Il sera aussi possible de lier plusieurs HomePod mini ensemble pour créer une expérience multi-room mais le tout est aussi suffisamment intelligent pour détecter quand deux HomePod sont dans la même pièce et offrir alors une expérience stéréo.

Les précommandes du HomePod mini ouvriront le 6 novembre prochain, pour des livraisons prévus à partir du 16 novembre. L’appareil sera disponible en deux coloris (blanc ou gris sidéral) et vendu à 99€.