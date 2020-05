Apple lance ses nouveaux MacBook Pro 13 pouces avec Magic Keyboard

Apple met assez régulièrement à jour ses appareils. C'est le cas aujourd'hui du MacBook Pro 13 pouces qui se voit notamment doté du nouveau clavier Magic Keyboard et d'un processeur Intel de 10ème génération. Voici ce que cette nouvelle version a à offrir.

Cela fait quelque temps que des rumeurs affirment que Apple travaillait sur une nouvelle version de son MacBook Pro de 13 pouces. Si vous attendiez patiemment cette nouvelle génération de machine, vous serez probablement ravi(e) d’apprendre qu’elle est enfin disponible. Avec cette nouvelle déclinaison, Apple se débarrasse enfin totalement de ce problématique clavier à switches papillon. Mais ce n’est pas là la seule nouveauté.

Le nouveau MacBook Pro 13 pouces est arrivé

L’un des changements principaux dans ce nouveau modèle de MacBook Pro 13 pouces, c’est bien évidemment le clavier. Il s’agit désormais du même Magic Keyboard que celui que l’on peut retrouver dans les autres ordinateurs portables de la marque. Celui-ci utilise de nouveau des switches ciseau, plus réactifs si l’on en croit les utilisateurs et surtout moins sujets aux problèmes et dysfonctionnements, du moins pour le moment. Outre cette modification en ce qui concerne le clavier, Apple profite de ce rafraîchissement pour mettre à jour le processeur et intégrer des processeurs Intel de 10ème génération, lesquels peuvent offrir des performances graphiques jusqu’à 80% plus rapides. La mémoire se voit quant à elle doublée. Et Touch ID et la Touch Bar sont présents.

Avec Magic Keyboard et processeur Intel de 10ème génération

Celles et ceux qui sont intéressé(e)s par ce nouveau modèle se rendront directement sur la boutique en ligne d’Apple pour passer leur commande. Côté tarif, sachez que la configuration de base – qui embarque un processeur Intel de 8ème génération – coûte 1 499€ mais bénéficie de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD. Pour 1 749€, Apple propose une configuration très similaire mais avec 512 Go de SSD. Pour profiter du processeur Intel Core i5 quadricœur de 10ème génération, avec 16 Go de mémoire LPDDR4X à 3 733 MHz et 512 Go de SSD, il faudra débourser 2 129€. Comme à l’accoutumée, ces machines sont configurables à l’envie, et la facture augmente selon vos choix.