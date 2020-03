Apple laisse les applications transmettre des publicités dans les notifications

Comme tout logiciel, iOS évolue avec le temps. Il gagne en maturité et en fonctionnalités, mais cela passe parfois par des choix discutables. Préparez-vous par exemple à pouvoir recevoir des publicités directement dans les notifications de vos applications préférées.

Les publicités sont un élément tout à fait ordinaire dans une grande partie des applications. Vous avez certainement appris à vivre avec au quotidien mais celles-ci sont d’ordinaire affichées dans l’application elle-même. Très bientôt cependant, il se pourrait que les applications iOS vous envoient des publicités directement via les notifications push sur les iPhone et iPad. Apple interdisait jusque là cette pratique mais il semblerait que la firme de Cupertino ait aujourd’hui changé d’avis.

Préparez-vous aux notifications push publicitaires sur iOS

Si l’on en croit une récente mise à jour des recommandations de l’Apple App Store pour les développeurs, la marque à la pomme autoriserait désormais ces derniers à envoyer des publicités dans les notifications push. Cela étant dit, avant que ne commenciez à désespérer vraiment et imaginiez déjà votre appareil envahi de ces notifications publicitaires, sachez que le procédé ne sera actif qu’à votre demande uniquement. Autrement dit, si Apple permet effectivement l’envoi de notifications push purement publicitaires, il vous faudra avoir autorisé explicitement leur affichage pour pouvoir les recevoir.

Une nouveauté que vous pourrez activer ou désactiver à loisir

Dans le cas contraire, si vous refusez ces notifications dans les paramètres, vous ne les recevrez pas. Et assez logiquement, les utilisateurs qui auraient accepté de les recevoir peuvent décider de cesser de les recevoir quand bon leur semble. Parfait dans le cas où certains éditeurs ou développeurs abuseraient clairement de cette nouvelle fonctionnalité. Jusqu’à présent, la firme de Cupertino bannissaient les développeurs qui utilisaient les notifications push pour envoyer des publicités. Mais le géant américain s’était récemment retrouvé sous le feu des projecteurs pour ne pas respecter cette règle et promouvoir notamment ses propres produits et services via les notifications push.