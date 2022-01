Apple laisse entendre que le Bluetooth freine actuellement ses AirPods

Le Bluetooth limite actuellement les AirPods. Le principal frein, selon Gary Geaves, étant probablement la bande-passante.

Lorsque les AirPods ont été annoncés pour la première fois, nombreux étaient celles et ceux qui se sont moqués du design et du tarif. Cela étant dit, aujourd’hui, ces écouteurs true wireless sont parmi les accessoires les plus vendus au monde et les versions se sont multipliées, ils ont même droit à une déclinaison Pro. Le son n’est peut-être pas le principal argument de vente pour les AirPods, c’est plutôt la facilité d’utilisation et de connexion ou interaction avec les autres produits Apple.

Mais que pourrait encore améliorer la firme de Cupertino sur ses écouteurs ? Il ne reste plus beaucoup d’options, à ce stade. Et pour aller plus loin, il faudrait peut-être un nouveau protocole sans fil. C’est tout du moins ce que laisse entendre Gary Geaves. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Gary Geaves n’est autre que le vice-président en charge de l’acoustique chez Apple. Il a notamment aidé à diriger l’équipe en charge de la création des AirPods.

Le magazine spécialisé What HiFi a interviewé Gary Geaves et lui a notamment demandé si, peut-être, le Bluetooth, ne serait pas l’un des facteurs limitants pour les AirPods, limitant notamment la qualité du son dans les écouteurs. Le cadre de la firme de Cupertino a clairement répondu que c’était en effet une possibilité. Selon ses propres mots :

Bien sûr, la technologie sans fil est cruciale pour délivrer le contenu dont vous parlez, mais aussi pour des éléments comme la latence que vous avez quand vous bougez la tête et si celle-ci est trop importante, entre vous qui bougez et le son qui change ou qui reste statique, cela peut vous rendre plus ou moins malade, alors il faut que l’on se concentre énormément pour tirer le meilleur de la technologie Bleutooth, et il y a un certain nombre de trucs sur lesquels nous pouvons jouer pour maximiser ou contourner certaines des limites du Bluetooth. Mais il est tout à fait juste de dire que nous aimerions avoir davantage de bande-passante et… je m’arrêterai là. Nous aimerions simplement davantage de bande-passante.”

Difficile de savoir si ce commentaire veut dire que la marque à la pomme travaille sur sa propre technologie sans fil propriétaire ou si elle pourrait faire appel à d’autres technologies pour améliorer ses AirPods. Pour le découvrir, il faudra attendre les générations suivantes. À suivre !