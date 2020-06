Apple : la transition vers les puces ARM pourrait démarrer avec le MacBook 12 pouces

Il ne fait aujourd'hui plus grand doute que Apple travaille à passer ses Macbook sous ARM. Une transition très complexe, qui devrait se faire par palier. Le premier pourrait concerner le MacBook 12 pouces.

Il y a quelques jours, une rumeur suggérait que Apple pourrait profiter de la WWDC 2020 pour annoncer l’arrivée de ses puces ARM. La première étape d’un très vaste projet visant à se séparer d’Intel pour passer à des ordinateurs portables équipés uniquement de puces maison. Mais il se murmurait aussi que cette transition devrait s’opérer en douceur, et d’abord sur un modèle d’entrée de gamme.

La transition d’Apple vers ARM pourrait débuter avec le Macbook 12 pouces

Cette information semble aujourd’hui “confirmée” dans un post sur Reddit par l’utilisateur u/Fudge_0001 que certains connaissent plutôt sur Twitter comme @choco_bit. On lui doit déjà un certain nombre de prédictions justes concernant les projets et les produits d’Apple. Selon le post en question, lequel plonge dans les détails concernant les plans de la firme de Cupertino pour ses produits ARM, il faudrait s’attendre à ce que la marque à la pomme confère sa première puce ARM à un MacBook 12 pouces.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Apple avait introduit le MacBook 12 pouces il y a quelques années maintenant. La production de l’appareil a récemment été arrêtée. Cet ordinateur servait en quelque sorte d’entrée de gamme au MacBook pour les utilisateur qui voudraient se lancer sur macOS. Et dans un sens, il n’est finalement pas très surprenant d’apprendre que Apple souhaite relancer cette gamme comme démonstration pour sa puce ARM.

L’avenir s’annonce très intéressant pour le MacBook

L’un des avantages à utiliser des puces ARM est que leur design pourra s’approcher davantage de ce que Apple a fait avec ses iPhone et ses iPad. Une fonctionnalité possible qui pourrait aussi arriver, ce serait la connectivité 5G. Voilà qui rendrait les MacBook Apple plus nomades encore. Il sera intéressant de voir ce que Apple a prévu pour les prochaines années. Rendez-vous durant la WWDC 2020, qui se tiendra cette année uniquement en ligne du 22 au 26 juin, pour davantage de détails.