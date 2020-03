Apple : la dernière version de Safari bloque (enfin) les cookies tiers

Apple qui mène depuis quelques années une grande campagne pour convaincre qu'elle protège ses utilisateurs des intrusions dans leur vie privée a jusqu'ici tardé à mettre en place des mesures limitant le suivi publicitaire. C'est fait avec la dernière version de Safari.

Si vous suivez les actualités, vous n’êtes pas sans savoir qu’Apple était encore récemment en conflit ouvert avec le Département de la Justice américain, ce dernier estimant non seulement que l’entreprise ne fournissait pas l’aide demandée mais également que le chiffrement des iPhone était une entrave à l’enquête sur la tuerie de Pensacola, comme trois ans plus tôt il avait été une entrave à celle sur la tuerie de San Bernardino. Déjà en 2015, Tim Cook s’opposait fermement à la création de backdoor ou porte dérobée, une politique réaffirmée en 2019 : “Nous avons toujours soutenu qu’il n’y a pas de porte dérobées juste pour les gentils. Les backdoors peuvent aussi être exploitées par ceux qui menacent notre sécurité nationale et la sécurité des données de nos clients.” La vie privée est devenue un argument de vente phare pour l’entreprise à la pomme, et Tim Cook le rappelle régulièrement, notamment en 2018 lors du China Development Forum où il appelait à la protection de la vie privée.

Des mises à jour incrémentales

iOS 13 a particulièrement mis l’accent sur la protection des utilisateurs avec cinq fonctionnalités (plus de VoIP en tâche de fond; partage de son lieu au cas par cas; limitation du pistage par Bluetooth et WiFi; méthode d’authentification “S’identifier avec Apple”; alertes de pistage) et le navigateur Safari a également eu droit à une révision qui lui permettait de bloquer les cookies publicitaires.

Adieu au suivi publicitaire

Apple va aujourd’hui plus loin avec le lancement de iOS 13.4, iPadOS 13.4 et macOS 10.15.4 puisqu’il est désormais possible de bloquer les cookies tiers. Ces derniers sont déposés par des plug-ins et composants via des requêtes inter-sites : publicités, boutons “J’aime”, police d’écriture distante, etc. Ils permettent de suivre les internautes, de constituer un profil puis de le monétiser en lui servant des publicités calibrées par les annonceurs. Désormais sur Safari, cela sera impossible. Un outil de plus dans la panoplie de l’Intelligent Tracking Prevention du navigateur.