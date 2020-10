Apple iPhone : un Touch ID intégré sous l’écran serait toujours d’actualité

La technologie Touch ID pour le scanner d'empreinte digitale existe depuis de longues années chez Apple. Si aujourd'hui la marque à la pomme lui préfère Face ID, elle pourrait faire son retour, intégrée directement sous l'écran.

Bien que la technologie Face ID d’Apple fonctionne comme attendu, il arrive parfois que l’utilisation de l’empreinte digitale soit plus efficace. De fait, certains se sont assez logiquement demandés si Apple ne pouvait pas implémenter les deux solutions dans un futur iPhone. Même si Touch ID n’a pas fait son retour sur l’iPhone 12, il se murmure encore que ce pourrait être le cas dans une future génération. Apple semble en tous les cas y réfléchir très sérieusement.

Un Touch ID intégré sous l’écran pour l’iPhone 2021 ?

En effet, c’est ce que croit savoir le leakster @Lovetodream qui affirme qu’un Touch ID intégré sous l’écran pour l’iPhone serait toujours d’actualité. Étant donné que l’on ne sait pratiquement rien à l’heure actuelle du futur iPhone 13, on prendra cette information comme telle, une simple rumeur, une première rumeur dans le dossier de l’iPhone de l’année prochaine. Un dossier qui, on le sait, sera très volumineux d’ici à sa sortie à la fin de l’année prochaine.

Toujours est-il qu’un capteur d’empreinte digitale intégré sous l’écran n’a rien de nouveau. Nous avons déjà vu nombre de fabricants d’appareils Android proposer cette fonctionnalité dans leurs appareils. Cela étant dit, nous savons que Apple n’est jamais le plus rapide à intégrer une technologie, quelle qu’elle soit. Peut-être la firme de Cupertino a-t-elle eu besoin de prendre son temps pour perfectionner l’ensemble et offrir quelque chose de vraiment intéressant sur son iPhone.

Ce n’est pas non plus la première fois que nous entendons parler d’un Touch ID intégré sous l’écran pour l’iPhone. Il y a quelque temps, un rapport de Bloomberg affirmait déjà qu’une telle fonctionnalité pourrait faire ses débuts dans l’iPhone de l’année prochaine. Une information à prendre avec des pincettes, comme à l’accoutumée, et dans la mesure où Apple confirme ou infirme très rarement les rumeurs circulant au sujet de ses produits, il faudra attendre l’événement de présentation officielle pour savoir de quoi il retourne précisément.