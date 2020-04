Apple iPhone SE : les délais de livraison augmentent déjà

Apple a eu une bonne idée en proposant en plus de ses flagships un modèle plus abordable. L'iPhone XR d'abord puis l'iPhone 11 et désormais le nouvel iPhone SE. Il semblerait que le succès soit encore au rendez-vous avec ce dernier modèle en date.

Ces dernières années, la firme de Cupertino a connu un franc succès avec son iPhone XR et son iPhone 11. Tous deux sont des versions plus abordables des iPhone haut de gamme d’Apple. Si l’on en croit les chiffres de ventes, ces deux modèles se sont extrêmement bien vendus, faisant parfois même mieux que les modèles plus onéreux. Il semblerait aujourd’hui que la situation se répète avec le nouvel iPhone SE.

L’iPhone SE semble très bien se vendre aux États-Unis

Apple dévoilait tout récemment le nouvel iPhone SE. Il n’est aujourd’hui pas très surprenant d’apprendre que l’appareil se vend très bien, ou tout du moins, c’est ce que l’on peut comprendre de la situation actuelle aux États-Unis. En effet, dans les Apple Store US, les délais de livraison pour l’iPhone SE sont déjà en train de s’allonger. Une situation qui semble indiquer que les clients sont très nombreux à commander cet appareil, à tel point que le stock initial serait déjà épuisé.

Les délais de livraison augmentent déjà dans le pays

La situation n’est pas la même dans tous les pays. En France, par exemple, les livraisons sont toujours annoncées pour le 24 Avril, date initiale de disponibilité de ce nouvel iPhone SE. Difficile aussi de savoir si cet allongement des délais de livraison aux États-Unis est vraiment dû à une énorme demande ou si c’est parce que Apple n’a tout simplement pas produit assez pour le pays. Cela étant dit, Apple semble déjà profiter comme il se doit du succès du nouvel iPhone SE, proposé, rappelons-le, à partir de 489€ “seulement”. Avec des composants faisant jeu égal avec les modèles haut de gamme de 2019, le rapport qualité/prix est très intéressant. Il faudra cependant attendre quelques mois avant d’avoir les premiers chiffres de vente. À suivre !