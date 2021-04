Apple iPhone SE : la version 2023 pourrait opter pour un écran de 6,1 pouces

Apple a eu le nez creux avec sa gamme d'iPhone SE. Plus abordable, plus petit aussi, ce modèle se vend très bien. La version 2023 pourrait pourtant augmenter la taille de son écran.

Les iPhone ne sont, dans leur majorité, pas des appareils très abordables. Il y a quelques années, la firme de Cupertino avait la très bonne idée de lancer une gamme plus abordable, plus petite, au rapport qualité/prix très intéressant, l’iPhone SE. Le succès fut immédiat. La version 2023 de ce téléphone pourrait cependant voir la taille de son écran augmenter.

En 2023, l’iPhone SE pourrait disposer d’un écran nettement plus grand

L’Apple iPhone SE est pensé et conçu comme une version plus petite et plus abordable de l’iPhone “classique” mais au rythme qui semble être celui de la firme de Cupertino, il se pourrait que les différences entre ces deux gammes deviennent de plus en plus floues. C’est tout du moins ce qu’annonce l’analyste Ross Young. Selon lui, dans les deux prochaines années, l’iPhone SE pourrait enregistre une augmentation de la taille de son écran.

Celui-ci passerait de 4,7 pouces actuellement à 6,1 pouces

Selon l’analyste, Apple garderait un écran de 4,7 pouces jusqu’en 2022 mais à compter de 2023, la firme de Cupertino pourrait faire le “grand” saut et passer directement à 6,1 pouces. Une énorme différence, il faut bien le reconnaître. Et l’on pourrait alors se demander si, avec une telle taille, Apple pourra maintenir un tarif abordable. Ross Young affirme aussi que 2023 pourrait être l’année d’un certain changement en termes de design.

À l’heure actuelle, l’iPhone SE est plus ou moins une copie de l’iPhone 8 en ce qui concerne le design. Cela signifie qu’il dispose encore du bouton home contrairement à une dalle pleine et entière en façade. Selon l’analyste, le modèle de 2023 disposerait justement d’un tel écran, et avec un poinçon pour la caméra frontale en lieu et place de la traditionnelle encoche de la marque à la pomme.

Difficile à ce stade de savoir si cela signifie que Face ID sera présent dans l’iPhone de 2023, il faudra attendre de voir. Une chose est sûre, il est encore trop tôt pour spéculer de quoi que ce soit concernant un éventuel iPhone SE de 2023. On prendra cette rumeur comme telle, une énième information à verser au dossier des possibilités futures d’Apple concernant l’iPhone.