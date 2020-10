Apple iPhone : l’encoche n’est pas prête à disparaître

Si la présentation de l'iPhone 12 n'est plus qu'une question de jours, se pose aujourd'hui déjà la question de ce que pourrait offrir l'iPhone 13. Il semblerait en tous les cas que l'encoche soit toujours de la partie.

Selon un certain nombre de rumeurs, en 2021, l’iPhone 13 pourrait enfin dire adieu à l’encoche, si chère à Apple depuis de nombreuses années. Malheureusement, il semblerait que ce ne soit finalement pas le cas. Selon un tweet de Ice Universe, qui s’est souvent montré très fiable, la firme de Cupertino devrait encore utiliser ce design avec l’encoche sur la face avant pour ses iPhone de 2021.

L’encoche devrait être encore présente sur l’iPhone 13

Cela étant dit, et en partant du principe que ce tweet est avéré, évidemment, Apple pourrait avoir trouvé un compromis en introduisant une “encoche” plus réduite encore. Cela signifie que, au lieu de prendre beaucoup de place sur la largeur de l’écran, l’encoche pourrait être plus fine et moins intrusive. Elle serait évidemment toujours présente mais de par son design plus réduit, elle deviendrait bien moins évidente à l’œil.

Et pour être honnête, les constructeurs qui ont effectivement dit adieu à l’encoche pour opter pour une caméra intégrée directement sous l’écran ne sont pas nombreux. À ce jour, nous ne connaissons que ZTE et Xiaomi à proposer un tel design. Et encore, il n’a pas encore été possible de tester leurs appareils. Impossible donc de juger de la qualité des clichés pris avec ce module dissimulé sous l’écran. Impossible donc, par extension, de jauger de la qualité globale de cette innovation très attendue par nombre de clients.

Apple ne semble pas encore satisfait de ses recherches quant au module caméra sous l’écran

Il y a de nombreux défis techniques à réaliser pour parvenir à disposer d’une caméra sous l’écran qui fonctionne parfaitement bien. Il est ainsi tout à fait possible que Apple n’ait pas encore trouvé la solution parfaite à ce problème. Le grand public fait avec cette encoche depuis les trois dernières générations d’iPhone, cela ne devrait pas poser grand souci que de patienter encore un peu. Nul doute que Apple se lancera une fois pleinement satisfait de sa technologie, et pas avant. À suivre !