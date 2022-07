Apple iPhone : comment créer des alertes batterie faible personnalisées

Sur iPhone, avec les automatisations de l'application Raccourcis, il est possible de créer des alertes personnalisées pour être mieux informé du niveau de batterie de son appareil. Voici comment en profiter.

Un smartphone n’est utile que tant qu’il a de la batterie. Et depuis le tout premier iPhone, les constructeurs, pas uniquement Apple, font en sorte de vous avertir lorsque celle-ci approche de la fin. La firme de Cupertino affiche une alerte lorsque la batterie atteint les 20 %. C’est un système efficace, mais peut-être pas dans toutes les situations. 20 % ne sont pas toujours suffisants pour pouvoir se brancher. Ceci étant dit, iOS permet de créer des alertes personnalisées.

Pour ce faire, il faut, non pas changer un paramètre dans les Réglages, mais mettre en place un Raccourci pour créer une automatisation. Les automatisations sont différentes des raccourcis dans la mesure où elles sont conçus pour se déclencher automatiquement selon une condition prédéfinie. Et vous pouvez créer une automatisation qui vous affichera une alerte que votre batterie atteint un certain pourcentage.

Pour ce faire, ouvrez l’app Raccourcis sur votre iPhone, tapotez sur l’onglet Automatisation en bas de l’écran, puis choisissez “Créer une automatisation personnelle”. Faites défiler puis tapotez sur “Niveau de batterie”. Là, vous pouvez faire glisser le slider jusqu’au pourcentage désiré. Choisissons 30 % dans notre exemple. Vous aurez alors trois options : “Égal à 30 %”, qui vous alertera lorsque vous atteignez 30 %” ; “Va au-dessus de 30 %”, qui vous alertera lorsque le niveau va au-dessus de 30 %” ; “Tombe sous 30 %”, qui vous alertera lorsque le niveau tombe sous les 30 %.

Dans notre cas, l’option la plus désignée est “Tombe sous”, dans la mesure où “Égal à” enverra effectivement l’alerte lorsque la batterie descend à 30 %, mais aussi lorsqu’elle atteint les 30 % pendant sa recharge. Cela signifie aussi que vous aurez l’alerte à 29 % : pour vraiment être alerté à 30 %, il faut choisir 31 %. Et si vous faites attention à la santé de votre batterie, que vous voulez veiller à ne pas recharger au-delà de 100 %, vous devriez choisir “Va au-dessus” pour recevoir une alerte vous indiquant de débrancher votre iPhone quand ce dernier atteint, par exemple, 80 %. Une fois votre choix fait, tapotez sur “Suivant”, puis, sur l’écran suivant, tapotez sur “Ajouter une action”.

La manière dont vous gérez cette alerte est à votre totale discrétion. Si vous voulez une simple notification, cherchez “Montre une notification”, puis saisissez le texte à afficher. SI vous tapotez sur la flèche, vous verrez d’autres options, y compris donner un titre à la notification, choisir si la notification doit ou non être sonore, si elle contient un attachement quelconque. Vous pouvez tapoter sur le bouton “Lecture” pour tester la configuration.

Il y a des alternatives à la traditionnelle alerte à l’écran. Si vous cherchez “Texte lu”, Siri dira ce que vous entrez dans le champ “Texte” lorsque le niveau de votre batterie atteint un certain pourcentage. Si vous tapotez sur la flèche, vous pouvez modifier les options, comme la langue ou la voix de Siri.

Lorsque vous avez fait votre choix, tapotez sur “Suivant” et désactivez “Demander avant d’exécuter”. Ce paramètre vous oblige à approuver manuellement avant d’exécuter l’automatisation, ce qui vient, ici, à l’encontre de l’intérêt de cette alerte. Pour finaliser l’opération, tapotez sur OK.

Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi définir une automatisation pour activer automatiquement le mode économie d’énergie lorsque la batterie atteint un certain pourcentage. Vous n’aurez ainsi plus à attendre l’alerte de 20 % (ou votre alerte personnalisée) pour vous rappeler d’activer ce mode.