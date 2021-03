Apple iPhone : bientôt utilisable avec les doigts mouillés ?

Nos smartphones sont des appareils extrêmement évolués, avec un écran tactile qui a assurément changé la donne en ce qui concerne les téléphones. Toujours est-il que ce n'est pas toujours très pratique.

Si les écrans tactiles offrent un certain nombre d’avantages, ceux-ci ont aussi leurs inconvénients. On pourrait citer par exemple l’absence de sensations – encore que certaines entreprises travaillent sur ce point – et surtout les difficultés à l’utiliser avec des doigts mouillés, par exemple. Apple réfléchirait actuellement à une solution sur ce dernier point.

Un brevet pour pouvoir utiliser l’iPhone avec des doigts mouillés

Il y a une raison pour laquelle l’Apple Watch dispose d’une fonctionnalité d’écran de verrouillage lorsque vous êtes en train de nager. C’est parce que lorsque l’écran tactile est mouillé, il peut être difficile d’interagir avec. Cela n’arrive pas tout le temps mais lorsque c’est le cas, c’est assez ennuyeux, et frustrant. Et l’on connait Apple pour détester ce genre d’expériences pas parfaitement abouties.

Apple a en tous les cas réfléchi à la question

AppleInsider a découvert un brevet déposé par Apple laissant entendre qu’un futur iPhone ou iPad pourrait disposer d’un écran tactile capable de fonctionner même lorsque les doigts de l’utilisateur sont mouillés ou s’il y a de l’eau sur l’écran. Le brevet est intitulé “Fingerprint-assistant force estimation” et le système fonctionnerait en utilisant la pression pour déterminer si l’écran a été touché de manière volontaire ou purement accidentelle.

Selon le texte accompagnant le brevet, “le contact [d’un doigt] avec la surface tactile est utilisé pour déterminer la force appliquée. Plus précisément, on interprète comme une force appliquée à quel point l’empreinte est mouillée sur la surface tactile.”

Voilà qui pourrait être très novateur, et très utile comme fonctionnalité. En effet, comme dit précédemment, même si nous n’interagissons pas très souvent avec nos appareils tactiles lorsque ces derniers sont mouillés ou que nos mains sont mouillées, nous n’aurions plus à nous énerver que l’écran réagisse mal. Ni à essayer comme on peut la surface de l’écran pour utiliser l’appareil. Ne s’agissant que d’un simple brevet, nul ne sait par contre si Apple a l’intention de faire de cette fonctionnalité une réalité ou si cela restera à jamais une simple idée.