Apple iPhone 14 : voici combien pourrait coûter les prochains modèles

Année après année, Apple augmente les tarifs de ses iPhone. Cela n’a rien de très surprenant. Après tout, c’est une pratique courante chez les revendeurs, qui plus est ceux qui proposent des produits très populaires. Difficile donc dans ces conditions d’être véritablement surpris d’apprendre que les tarifs de l’iPhone 14 pourraient être en hausse par rapport à ceux de l’iPhone 13. Voici ce que l’on croit savoir.

Si l’on en croit un tweet du leakster LeaksApplePro, nous connaitrions donc aujourd’hui les tarifs de cette gamme très attendue qu’est l’iPhone 14. Selon cette source, le modèle de base de l’iPhone 14 serait proposé à la vente au prix public de 799 $, ce qui est identique au modèle actuel. Il y aurait par ailleurs un modèle “Max”, avec un écran plus grand, vendu 899 $. Viendraient ensuite les modèles Pro, à 1 099 $, et Pro Max, à 1 199 $.

Par rapport aux tarifs de la gamme actuelle, celle de l’iPhone 13, cela représente pour les modèles Pro et Pro Max une augmentation de 100 $ par rapport aux iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Ce n’est pas une augmentation importante, certes, mais la firme de Cupertino poursuit dans sa tendance, à savoir augmenter le tarif demandé au grand public pour ses appareils. Et il ne fait aucun doute que la marque à la pomme devrait poursuivre ainsi pour les années à venir.

À noter cependant, ces tarifs n’ont rien d’officiel. Apple n’a pas pour habitude de communiquer quant aux rumeurs et autres informations de ce genre. Mieux vaut donc prendre, pour l’heure tout du moins, ce rapport avec des pincettes. Cela étant dit, la firme de Cupertino ayant, comme dit, pour habitude d’augmenter ses tarifs d’une année sur l’autre, cela n’aurait rien de franchement surprenant. De fait, si vous avez l’intention d’acquérir un iPhone 14 Pro ou Pro Max, préparez votre porte-monnaie !

