Apple iPhone 14 : une meilleure autonomie grâce aux nouvelles puces 5G ?

La nouvelle puce 5G de l'iPhone 14 s'annoncer très prometteuse. Gravée en 6 nm, elle serait aussi compatible avec le Wi-Fi 6E.

Le fait que deux téléphones soient compatibles avec la 5G ne signifie pas nécessairement que ceux-ci sont équivalents. Et il semblerait qu’il faille s’attendre à ce que cela soit un peu plus évident avec l’iPhone 14. en effet, si l’on en croit un récent rapport de Economic Daily News, la firme de Cupertino ferait appel à TSMC pour fabriquer les puces 5G de la prochaine génération de smartphones de la marque à la pomme.

Mais pourquoi ceci est-il important ? Tout simplement parce que, grâce au processus de production de TSMC, il est possible de fabriquer une puce 5G en 6 nm. Cela permettra d’obtenir une puce plus efficiente – autrement dit, offrant un rapport performances consommation énergétique plus intéressant – mais aussi plus compacte qu’avec une gravure plus grosse.

Utiliser une gravure toujours plus petite permet de réduire les distances que les signaux ont à parcourir dans la puce, et avec des distances plus courtes, la puce est plus efficiente. C’est exactement le même concept que celui des processeurs de nos smartphones, tablettes et ordinateurs. Par ailleurs, avoir une puce plus petite en taille permettrait, en théorie, à la firme de Cupertino d’intégrer une plus grosse batterie, ou de nouveaux composants dans le châssis, pour un volume similaire.

Et ce n’est pas tout. En plus de mieux gérer sa consommation d’énergie, la nouvelle puce 5G qui devrait être intégrée dans l’iPhone 14 serait aussi capable de prendre en charge le Wi-Fi 6E. Bien évidemment, pour pouvoir profiter pleinement de cette version du protocole de communication sans fil, il faudra voir un routeur compatible, mais si c’est votre cas, alors cette nouvelle puce devrait vraiment faire de petits miracles. À suivre !