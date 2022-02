Apple iPhone 14 : un schéma suggère une disparition de l’encoche

Un schéma du supposé iPhone 14 montre la disparition de l'encoche, remplacée par deux poinçons.

Depuis que l’iPhone X a fait ses débuts et qu’Apple a introduit une encoche dans l’écran de son smartphone pour intégrer la caméra frontale et son système TrueDepth, nombreux sont les gens qui se plaignent du design global de l’ensemble. La plupart des utilisateurs s’y sont peut-être habitués aujourd’hui, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’ils aiment ce design.

La firme de Cupertino a pourtant rendu cette encoche plus compacte, plus discrète dans son iPhone 13, mais elle est toujours bel et bien là. Ceci étant dit, il se pourrait que nous la voyions disparaître dans l’iPhone 14. C’est tout du moins ce que laisse entendre un schéma publié sur le réseau social chinois Weibo, on y voit la face avant de ce qui serait l’iPhone 14. Et l’encoche n’est plus là. À la place, la marque à la pomme aurait opté pour un poinçon de forme oblongue.

Remplacée par deux poinçons

Si certains utilisateurs seront assez certainement ravis de voir l’encoche disparaître, une telle solution semble rester assez intrusive tout de même. En effet, comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, un poinçon allongé comme celui-ci en largeur accompagné d’un petit poinçon circulaire ne passent pas inaperçus. Autrement dit, bien que l’encoche ait effectivement disparu dans ce schéma, son remplaçant risque encore de faire parler de lui. Et de gêner quelque peu à l’usage.

Nous avons déjà eu vent d’un certain nombre de rapports laissant entendre que l’iPhone 15, qui sera lancé en 2023, serait le premier smartphone de la marque à la pomme à embarquer une caméra frontale sous l’écran. Peut-être faut-il y voir là une transition pour Apple. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où rien de tout ceci n’est officiel, mieux vaut, pour le moment tout du moins, ne pas trop accorder de crédit à cette information. À suivre !