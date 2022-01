Apple iPhone 14 : tout ce que l’on croit savoir

Les rumeurs autour de l'iPhone 14 sont déjà très nombreuses. Composants internes, design, fonctionnalités, on croit déjà savoir beaucoup de choses.

Comme chaque année, sitôt le nouvel iPhone lancé, le bal des rumeurs et autres “prédictions” reprend inlassablement. Aujourd’hui se pose donc la question de savoir à quoi pourra bien ressembler l’iPhone 14. À quoi faut-il s’attendre en termes de design, de fonctionnalités, de modèles ? Quelles caractéristiques techniques ? Petit récapitulatif des rumeurs qui courent déjà sur le sujet.

Les infos sur l’iPhone 14 ne manquent aujourd’hui pas. Commençons tout d’abord par la gamme en elle-même. En 2022, il y a de fortes chances que l’iPhone mini disparaisse, ne laissant plus qu’un iPhone 14 de 6,1 pouces, un iPhone 14 Pro de 6,1 pouces aussi, un iPhone 14 Max de 6,7 pouces et un iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces aussi.

Certains modèles pourraient faire (enfin, diront certains) disparaître l’encoche pour laisser la place à un simple trou dans l’écran, placé en haut, mais au milieu. Face ID, quant à lui, serait intégré sous l’écran. En parlant d’écran, le ProMotion (120 Hz) pourrait faire son apparition, sur une dalle LTPO OLED. Le design extérieur serait quant à lui très similaire à celui de l’iPhone 13. L’excroissance arrière pour le module photo pourrait disparaître, le tout dans un alliage de titane haut de gamme, plus résistant, et avec une chambre à vapeur comme système de refroidissement.

Du côté de l’appareil photo, Apple pourrait introduire un objectif périscope, ce qui permettrait d’améliorer grandement le zoom. Un capteur wide de 48 MP pourrait faire son apparition, tout comme la captation vidéo 8K.

Pour propulser tout cela, une puce A16, toujours fabriquée par TSMC mais avec le procédé NP4, troisième itération dans la famille de la gravure en 5 nm. Le modem, lui, serait un Qualcomm Snapdragon X65, le premier système pour mobile 10 Go 5G. Cette puce permet par ailleurs des connexions satellites. Toujours en termes de connectivité, la prise en charge du Wi-Fi 6E pourrait être de la partie.

Avec l’iPhone 13, Apple introduisait l’option de stockage interne à 1 To. Il se pourrait qu’avec l’iPhone 14, les 2 To fassent leur apparition. Tout comme il se pourrait que le port de carte SIM physique disparaisse. L’iPhone 14 ne fonctionnerait alors que via une eSIM.

Si la firme de Cupertino suit son calendrier habituel, l’iPhone 14 sera très certainement officialisé durant un événement dédié dans le courant du mois de septembre 2022, à des tarifs qu’il est, pour l’heure, encore bien trop tôt d’envisager.