Apple iPhone 14 : son écran OLED serait plus lumineux que celui de l’iPhone 13

L'écran OLED de l'iPhone 14 pourrait être plus lumineux que celui de l'iPhone 13 grâce à la dalle M12 de Samsung.

Aujourd’hui, avec un marché des smartphones aussi mature, les améliorations qui nous sont proposées génération après génération peuvent paraître assez minimes. De fait, les nouveautés peuvent sembler plus subtiles qu’à leurs débuts. Apple, par exemple, a pris l’habitude d’intégrer de gros changements toutes les x années, et entre temps, les améliorations sont plus minimes. Ce pourrait être le cas avec l’iPhone 14.

Si l’on en croit un rapport de The Elec, l’écran OLED de l’iPhone 14 utiliserait la nouvelle dalle OLED M12 de Samsung. On ne sait actuellement que peu de choses de ce nouveau composant, mais un rapport de OLED-Info révèle que cette nouvelle série M ajoute de la luminosité à l’écran OLED. De fait, il est tout à fait possible que, en intégrant la dalle M12, l’iPhone 14 puisse disposer d’un écran plus lumineux que celui de l’iPhone 13.

Ce nouveau composant devrait par ailleurs être aussi utilisé par Samsung dans ses prochains smartphones avec écran pliable. Il devrait être intéressant de voir comment ces écrans se comportent dans une utilisation quotidienne en conditions réelles. Les smartphones avec écran pliable de Samsung étant souvent officialisés avant l’iPhone, si cette information est avérée, nous pourrions avoir un aperçu des possibilités de cette dalle avant de la découvrir en action dans l’iPhone 14.

Cela étant dit, il est aussi tout à fait possible qu’il soit très difficile, voire impossible de détecter une réelle différence à l’utilisation. D’autant que de nombreux utilisateurs utilisent la luminosité automatique et que les écrans fonctionnent très rarement à leur luminosité maximale pour préserver l’autonomie de l’appareil. De fait, il est possible que la différence soit des plus infimes. Quoi qu’il en soit, il faudra attendre de voir de quoi il retourne précisément. Affaire à suivre, donc.