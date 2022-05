Apple iPhone 14 : les spécifications et tarifs se précisent

L'Apple iPhone 14 se dévoile. Spécifications, tarifs, voici ce que l'on croit savoir.

Attendu, comme à l’accoutumée, pour le mois de septembre prochain, l’iPhone 14 est dans les tuyaux des différents acteurs. Chacun s’active à préparer la production à grand volume de cette nouvelle gamme de smartphones de la marque à la pomme. Les fournisseurs sont donc au courant des derniers détails et logiquement, ces informations fuitent. Voici ce que l’on croit savoir aujourd’hui.

L’Apple iPhone 14 se dévoile

Tout d’abord, les différents rendus de l’iPhone 14 montrent un design inchangé. Tout du moins, en surface. En effet, EverythingApplePro a inspecté de très près ces rendus 3D et a identifié quelques petites modifications au niveau de l’emplacement du microphone, des arrondis des coins et des bords de l’écran. Avec des bords plus fins, la firme de Cupertino pourra caser davantage de surface écran, ce que d’autres rumeurs ont déjà laissé entendre, et les coins arrondis permettraient d’offrir un design davantage similaire à celui de l’Apple Watch Series 7. Il faudra donc très probablement une nouvelle génération d’accessoires de protection.

Spécifications, tarifs, voici ce que l’on croit savoir

À l’arrière, la caméra principale pourrait passer à 48 MP et si Apple devait utiliser la pleine résolution lorsque les conditions lumineuses sont bonnes, cela devrait entraîner une nette amélioration des détails et textures. Cependant, rester à du 12 MP n’offrirait que de “petites” améliorations dans ces mêmes domaines. Les deux autres caméras semblent similaires à ce que l’on connait aujourd’hui, mais pourraient évidemment embarquer de meilleures lentilles.

Dans le châssis, un processeur A16 Bionic viendrait propulser le téléphone, épaulé par 6 Go de RAM et à partir de 128 Go de stockage. Comme toujours, cette partie est l’un des points forts de la marque à la pomme, il n’y a aucune raison de changer du tout au tout pour Apple. Nul doute que les améliorations seront nombreuses, en termes de performances notamment.

Enfin, en ce qui concerne le tarif, il semblerait que la version de base démarre à 1 099 $, premier signe évident que tout va être plus onéreux cette année, conséquence de l’inflation, de la pénurie de puces, de la guerre en Ukraine et autre. Quant à celles et ceux qui attendent l’intégration de l’USB-C, il y a de fortes chances qu’il faille faire sans cette fois encore.