Apple iPhone 13 : tous les modèles équipés de la technologie LiDAR ?

Il se pourrait que la technologie LiDAR, qui a fait son apparition sur l'iPhone 12 Pro Max, soit de la partie sur tous les modèles de cette année.

La presse spécialisée comme les fans de la marque à la pomme attendent avec impatience l’officialisation des iPhone 13. Qu’aura donc à proposer cette nouvelle génération ? Les rumeurs ne manquent pas sur le sujet. Parmi celle-ci, la technologie LiDAR. Il se pourrait qu’elle soit de la partie sur tous les modèles de cette année.

Tous les iPhone 13 auront-ils droit au LiDAR ?

L’année dernière, lorsque Apple mettait à jour son iPad Pro, l’une des nouveautés matérielles fut l’introduction du LiDAR. La firme de Cupertino avait ensuite intégré cette technologie sur l’iPhone 12, mais seul le modèle le plus haut de gamme y avait eu droit. Celles et ceux qui disposent d’un budget un peu plus serré pourraient être intéressé(e)s d’apprendre que tous les modèles d’iPhone 13 pourraient éventuellement en profiter.

C’est tout du moins ce que croit savoir l’analyste de Wedbush Daniel Ives. L’homme a fait part, dans une note aux investisseurs, que tous les modèles d’iPhone 13 seraient dotés de la technologie LiDAR. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, le LiDAR permet à l’iPhone et à l’iPad de mieux appréhender la profondeur, ce qui peut notamment aider la réalité augmentée et la photographie.

Apparition d’un premier iPhone avec 1 To de stockage ?

Apple tente d’ordinaire de maintenir ses iPhone au même niveau en termes de hardware. Parfois, cependant, certaines fonctionnalités font leur apparition en étant limitées aux modèles les plus haut de gamme avant d’arriver sur toute la gamme. Outre le LiDAR, Daniel Ives affirme que l’iPhone 13 pourrait aussi marquer le passage à 1 To de stockage.

À l’heure actuelle, l’iPhone propose au 512 Go de stockage maximum mais l’analyste est convaincu que cela pourrait changer avec l’iPhone 13. Mieux vaut ne pas penser au tarif de cet iPhone 13 dans sa configuration 1 To, mais l’option aurait au moins le mérite d’exister pour celles et ceux qui en auraient besoin. À suivre !