Apple iPhone 13 : l’écran LTPO sur plus d’un modèle ?

Les écrans ont fait d’énormes progrès ces dernières années. Les technologies se sont multipliées, chacune avec leurs avantages et leurs inconvénients. Le choix d’une dalle de smartphones n’est pas simple, celle-ci devant répondre à un certain nombre d’impératifs, notamment en ce qui concerne la gestion d’énergie. Apple pourrait opter pour le LTPO pour son iPhone 13. Mais sur quel(s) modèle(s) ?

Parmi les rumeurs les plus populaires entourant l’iPhone 13, il se murmure que l’on pourrait enfin voir Apple introduire un taux de rafraîchissement à 120 Hz dans les écrans de ses iPhone. Étant donné que la firme de Cupertino a procédé à ce changement sur l’iPad Pro il y a plusieurs années, nombreux sont ceux qui s’interrogeaient quant au pourquoi le géant américain n’a pas fait de même avec ses iPhone.

Aujourd’hui, certaines rumeurs affirment que seul un modèle de la gamme iPhone 13 profiterait de cet écran LTPO mais si l’on en croit l’analyste Ross Young, ce ne serait pas le cas. En effet, selon notre homme, plus d’un modèle y auraient droit. Autrement dit, l’écran LTPO pourrait être embarqué dans plusieurs modèles d’iPhone 13. Mais combien au juste ?

À l’heure actuelle, les rumeurs affirment que les dalles LTPO 120 Hz seraient réservées à l’Apple iPhone 13 Pro Max mais si les affirmations de Ross Young sont exactes, cette technologie ne serait pas réservée au modèle le plus haut de gamme. Peut-être que le 120 Hz ne sera pas disponible sur toute la gamme, peut-être que les modèles Pro pourront en profiter. Peut-être que seul le modèle d’entrée de gamme en sera privé. Nul ne le sait vraiment.

Ceci étant dit, les tweets de Ross Young ne sont en aucun cas une confirmation de quoi que ce soit. À ce stade, c’est une rumeur supplémentaire à verser au dossier déjà bien fourni autour de l’iPhone 13. Mais pour celles et ceux qui ne peuvent, ou ne veulent, pas s’offrir le haut de gamme de Apple, cela pourrait permettre de profiter d’une technologie très prometteuse pour l’écran, notamment dans la gestion de l’énergie.

Heard some rumors in the industry and media that there would only be one LTPO model from Apple later this year. Can confirm that is not the case. Apple fans can relax!

— Ross Young (@DSCCRoss) April 16, 2021