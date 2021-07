Apple iPhone 13 : la recharge sans fil inversée au programme ?

L'iPhone dispose de nombreuses fonctionnalités. Parmi celles-ci, la recharge sans fil inversée. Pour une raison inconnue, elle n'a jamais été activée. Et si c'était pour l'iPhone 13 ?

Chaque année, on sait qu’Apple lancera une nouvelle génération d’iPhone. Et chaque année, l’on se pose la même question. Quelles seront les nouveautés ? Outre les améliorations purement matérielles pour gagner en performances et efficience, l’on attend de véritables nouveautés. L’iPhone 13 pourrait ainsi être compatible avec la recharge sans fil inversée.

Et si l’iPhone 13 activait enfin la recharge sans fil inversée ?

L’une des fonctionnalités que l’on voit assez souvent sur les appareils Android haut de gamme, c’est la recharge sans fil inversée. L’idée est la suivante : vous utilisez l’énergie d’un téléphone pour recharger sans fil un autre appareil, comme un smartphone. Cela n’a rien d’impressionnant, les débits sont très lents, mais c’est une alternative intéressante à avoir si vous avez besoin d’un peu d’autonomie.

C’est ce que croit savoir EverythingApplePro

Ce n’est pas une fonctionnalité qui existe actuellement sur l’iPhone mais si l’on en croit les dernières rumeurs de EverythingApplePro, il se pourrait que l’iPhone 13, attendu pour cette fin d’année, puisse intégrer cette option. Le rapport affirme que ce modèle disposerait de plus grandes bobines pour la recharge sans fil, celles-ci serviraient justement à la recharge sans fil inversée.

Impossible de savoir quelle pourrait être la puissance de sortie avec cette fonctionnalité mais il y a fort à parier que cela ne fasse pas grande différence par rapport à ce que propose la concurrence. Si la firme de Cupertino devait intégrer une telle fonction dans son iPhone, ce serait principalement pour recharger un petit produit, comme des AirPods.

Selon les dossiers déposés auprès de la FCC, les iPhone d’Apple disposent déjà, techniquement parlant, de cette capacité de recharge sans fil inversée, mais pour une raison ou une autre, celle-ci n’a jamais été activée. Ce nouvel article va aussi à l’encontre d’une information transmise par Mark Gurman, journaliste souvent bien informé de Bloomberg, qui affirmait il y a quelques mois qu’il était très peu vraisemblable que cette fonction arrive sur l’iPhone dans un futur proche. Qui a raison ? L’avenir nous le dira !