Apple iPhone 13 : comment forcer le redémarrage ou entrer en mode de récupération

L'iPhone 13 est un appareil très intuitif, certes, mais certaines opérations nécessitent d'être décrites. Notamment en cas de problèmes avec votre smartphone.

Maintenant que vous avez craqué sur ce tout nouvel iPhone 13, il est temps d’apprendre quelques opérations basiques. Nous savons tous que les appareils les plus récents ont leur lot de problèmes. Il est bon de savoir comment l’allumer et comme l’allumer, évidemment, mais il est aussi important de savoir comment forcer le redémarrage, comment entrer en mode de récupération et même comment changer le firmware sur l’appareil si le mode de récupération ne fonctionne pas.

Comment éteindre (et rallumer) votre iPhone 13

Celui-ci est facile. Pour éteindre l’iPhone 13, direction les Réglages > Général, faites défiler vers le bas et sélectionner Éteindre.

Vous pouvez aussi presser et maintenir le bouton Volume bas et le bouton sur la tranche jusqu’à ce que trois curseurs apparaissent à l’écran. Basculez ensuite sur “Balayer pour éteindre”. De la même manière, lorsque l’iPhone 13 est éteint, pressez et restez appuyé sur le bouton sur la tranche jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse.

Comment forcer le redémarrage de l’iPhone 13

Si votre appareil est bloqué, il y a un moyen rapide de forcer le redémarrage de l’iPhone. Appuyez sur le bouton Volume haut et relâchez. Appuyez sur le bouton Volume bas et relâchez. Appuyez ensuite sur le bouton sur la tranche et maintenez enfoncé jusqu’à ce que l’écran s’éteigne. Quelques instants plus tard, le logo Apple apparaîtra à l’écran et l’iPhone 13 va redémarrer.

Comment entrer et sortir du mode de récupération sur l’iPhone 13

Si, lorsque vous allumez l’iPhone 13, celui-ci reste bloqué sur le logo Apple (sans barre de progression), ou si vous voyez un écran rouge ou bleu, il vous faut peut-être utiliser le mode de récupération pour restaurer le téléphone. Ce mode vous permet de connecter un iPhone bloqué à un ordinateur pour restaurer son logiciel dans un état fonctionnel.

(C’est à ce moment-là que l’on vous rappelle de sauvegarder votre iPhone régulièrement. Si le mode de récupération ou d’autres méthodes de restauration ne fonctionnent pas, il vous faudra peut-être contacter le support d’Apple pour le faire remplacer, et dans ce cas, vous serez heureux d’avoir vos données.)

Pour passer votre iPhone 13 en mode de récupération, connectez-le à un PC ou un Mac avec son chargeur. Si vous utilisez un PC ou un Mac ou macOS Mojave ou plus ancien, il faudra iTunes installé ; sur les Mac avec Catalina ou plus récent, il suffit d’avoir le Finder ouvert. Lorsque vous connectez votre iPhone 13 à votre ordinateur, le téléphone peut afficher un message vous demandez si vous faites confiance à cette machine. Tapotez sur Oui et entrez votre code si le système vous le demande.

Lorsque l’iPhone et l’ordinateur sont connectés, appuyez sur les touches suivantes l’une après l’autre sur l’iPhone : Volume haut, Volume bas et maintenez appuyé le bouton sur la tranche jusqu’à voir apparaître un ordinateur et un câble sur l’écran du téléphone. Sur l’ordinateur, une pop-up vous demandera si vous souhaitez mettre à jour ou restaurer l’iPhone. Cliquez sur Mettre à jour et attendez que l’appareil soit mis à jour et qu’il ait redémarré.

Pour sortir manuellement du mode de récupération, restez appuyé sur le bouton sur la tranche jusqu’à ce que les icônes de l’ordinateur et du câble disparaissent de l’écran de votre iPhone.

Qu’est-ce que le mode DFU et comment l’activer ou le désactiver sur l’iPhone 13

Le mode Device Firmware Update (DFU) permet de changer le firmware sur votre iPhone lorsque celui-ci est totalement planté et que le mode de récupération ne fonctionne pas, probablement d’ailleurs à cause d’une mise à jour logicielle qui a planté. Si l’appareil est sous garantie et/ou si vous avez souscrit à AppleCare, laissez Apple s’occuper du reste. Sinon, le mode DFU est un bon moyen de sauver la situation.

Connectez votre iPhone à votre ordinateur en utilisant les mêmes étapes que pour le mode de récupération. Tapotez ensuite le bouton Volume haut puis relâchez, puis le bouton Volume bas puis relâchez puis restez appuyé sur le bouton sur la tranche jusqu’à ce que l’écran devienne noir. Continuez de rester appuyé sur le bouton sur la tranche et appuyez sur Volume haut pendant 5 secondes. Relâchez le bouton sur la tranche et maintenez le bouton volume pendant 10 secondes. Vous devriez entrer en mode DFU.

L’écran de votre iPhone restera noir et vous verrez une pop-up dans le Finder ou iTunes indiquant que iTunes a détecté un iPhone en mode de récupération. Vous devez restaurer cet iPhone avant qu’il ne puisse être utilisé avec iTunes. Restaurez l’iPhone et celui-ci redémarrera automatiquement une fois le processus achevé.

Si vous changez d’avis, vous pouvez quitter le mode DFU en suivant la même combinaison de touches que pour forcer le redémarrage.