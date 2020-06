Apple iPhone 12 : avec l’enregistrement vidéo en 4K à 240 fps ?

L'iPhone 12 se fait attendre. Les fans sont aux aguets et pas un jour ne passe sans que l'on ait droit à une nouvelle rumeur. Aujourd'hui, il se murmure que la prochaine génération de smartphone Apple puisse capter les vidéos en 4K et à 240 images par seconde.

La photo et la vidéo ont beaucoup évolué ces dernières années. Les appareils sont capables de capturer les événements dans des résolutions toujours plus élevés. Et cela se remarque très facilement dans la qualité générale des fichiers. Avec les années, on l’a dit, les capteurs sont devenus plus performants, la 4K commence à s’imposer. Et l’iPhone 12, par exemple, pourrait impressionner sur ce segment.

L’iPhone 12 serait capable de filmer en 4K à 240 fps

Aujourd’hui, nos smartphones sont souvent capables de capter des vidéos en 4K mais dans la plupart des cas, ils sont limités en terme de frame rates. Cela dépend bien évidemment d’un modèle à l’autre mais si l’on croit un rapport de EverythingApplePro, l’iPhone 12, attendu dans quelques mois, pourrait bien augmenter sensiblement ce chiffre en passe d’un maximum de 60 images par seconde pour la génération actuelle, l’iPhone 11, à quelque 240 images par seconde !

De quoi en faire encore davantage

Au cas où vous ne le sauriez pas, l’iPhone 11 Pro peut enregistrer des vidéos 4K à 60 fps. Dans la majorité des cas, cela est plus que suffisant pour la plupart des utilisateurs mais en passant à 240 fps, l’iPhone 12 devient un accessoire très intéressant pour les utilisateurs qui veulent utiliser leur téléphone pour réaliser leur vidéo, amateur comme professionnel. Et si vous posiez la question de savoir pourquoi un frame rate plus élevé est un bon point à l’usage, c’est parce que plus le téléphone peut capturer d’images par seconde, plus il y aura de détails. Cela devrait offrir à l’utilisateur davantage de flexibilité et d’options au moment de l’édition de la vidéo. Et les vidéos en slow-motion seront aussi plus fluides, ce qui est toujours appréciable.