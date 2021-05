Apple iPad Pro : les délais de livraison s’allongent déjà pour la nouvelle génération

Le nouvel iPad Pro a été annoncé par Apple il y a quelques jours. Le succès semble au rendez-vous, ou alors les quantités disponibles étaient assez faibles, parce que les délais de livraison s'allongent déjà.

C’était il y a une semaine seulement. Apple annonçait la nouvelle génération de son iPad Pro. Ces nouvelles tablettes ont été mises en vente tout récemment, mais il semblerait que si vous hésitiez encore à vous en offrir un, vous pourriez désormais devoir attendre plusieurs semaines avant que votre précieux n’arrive chez vous. En effet, selon un rapport de Bloomberg, les délais de livraison pour ce nouvel iPad Pro s’allongent déjà considérablement.

Les délais de livraison du nouvel iPad Pro s’allongent déjà

Comme à l’accoutumée, les délais varient grandement selon le modèle choisi, mais pour certaines variantes, les estimations oscillent entre 6 et 8 semaines. Autrement dit, si vous commandez maintenant, vous pourriez ne recevoir votre tablette qu’aux alentours de la mi-juin voire de la fin juin. Faut-il y voir là le signe d’une énorme popularité pour cette nouvelle génération ? Ou est-ce plutôt dû à la pénurie de composants, notamment des puces, qui touche actuellement toute l’industrie de la tech ?

Conséquence d’un énorme succès ou de la pénurie de puces ?

Durant une réunion de présentation des résultats financiers, le PDG d’Apple Tim Cook avait averti qu’une pénurie d’iPad et de Mac était tout à fait envisageable pour le second semestre 2021. Celle-ci serait justement due à la pénurie de puces qui affecte énormément d’entreprises dans des secteurs très différents tout autour du monde, pas uniquement Apple. Difficile donc de savoir cet allongement des délais est la conséquence de cette pénurie ou si la tablette est “simplement” victime de son succès.

Ces nouveaux iPad Pro sont en tous les cas certainement bien plus attirants que leurs prédécesseurs. Non seulement ils disposent d’une puce M1, mais ils embarquent aussi un tout nouvel écran mini LED, ce qui en fait une mise à jour bien plus importante que celle proposée en 2020.